»Mislim, da bi za preštetje stalnih prebivalk Republike Slovenije, ki si zakrivajo obraz, zadostovali prsti na eni roki. Gre za problem, ki v Sloveniji v realnosti sploh ne obstaja,« je o aktualnem predlogu zakona o prepovedi zakrivanja obraza v javnosti v novi epizodi podkasta Na robu povedal religiolog Aleš Črnič, profesor na fakulteti za družbene vede. Podobno je pred tem v oddaji Sedmi dan že dejal predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji mufti Nevzet Porić. Pri tem je Črnič pojasnil, da z zakritimi obrazi k nam hodijo kvečjemu turistke iz bogatih zalivskih držav, medtem ko je slovenskih državljank, ki si zakrivajo obraz, le peščica. Tudi v šolah pravzaprav tega nimamo: »Včasih me pokličejo za kakšen nasvet, dvakrat sem sodeloval v skupinah, v katerih smo pripravili ...