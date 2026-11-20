Prepovedi zakrivanja obraza ne izboljšujejo položaja žensk, ampak lahko povečajo izključenost. Prepoved rešuje problem, ki pri nas ne obstaja, pravi Aleš Črnič.
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Gost tokratne epizode podkasta Na robu je bil religiolog Aleš Črnič. FOTO: Neža Kralj
»Mislim, da bi za preštetje stalnih prebivalk Republike Slovenije, ki si zakrivajo obraz, zadostovali prsti na eni roki. Gre za problem, ki v Sloveniji v realnosti sploh ne obstaja,« je o aktualnem predlogu zakona o prepovedi zakrivanja obraza v javnosti v novi epizodi podkasta Na robu povedal religiolog Aleš Črnič, profesor na fakulteti za družbene vede. Podobno je pred tem v oddaji Sedmi dan že dejal predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji mufti Nevzet Porić.
Pri tem je Črnič pojasnil, da z zakritimi obrazi k nam hodijo kvečjemu turistke iz bogatih zalivskih držav, medtem ko je slovenskih državljank, ki si zakrivajo obraz, le peščica. Tudi v šolah pravzaprav tega nimamo: »Včasih me pokličejo za kakšen nasvet, dvakrat sem sodeloval v skupinah, v katerih smo pripravili ...
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