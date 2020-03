Aleš Hojs napoveduje nadaljevanje zapiranja južne meje

Kadrovska slika policije zadostna

FOTO: Leon Vidic

Aleš Hojs je že bil minister, in sicer kot kandidat NSi je vodil obrambni resor. Iz NSi so ga leta 2016 izključili, ker je javno ponižal Lojzeta Peterleta in škodil ugledu stranke. »Politična pot mi je bila vedno zgolj spremljava,« je sicer povedal in dodal, da je večji del svoje kariere sicer deloval v gospodarstvu.





Ljubljana – Ena od prvih nalog, ki si jih je zadal, je sicer dodatno ograjevanje južne meje. Pri čemer gre po njegovih besedah za nujno in preventivo, ki ne bo v ničemer preprečevala »običajnega pretoka blaga in ljudi«, ampak bo v osnovi zavračala ideje o nezakonitih prestopih meja: »Prepričan sem, da je potrebno z zapiranjem naše južne meje nadaljevati in da je potrebno panelno ograjo postaviti na vseh tistih mestih, ki so tvegana in predstavljajo največjo nevarnost za vdor novega migrantskega vala.«Aleš Hojs v tem ne vidi izkazovanja nezaupanja Hrvaški, ampak izkazovanje sposobnosti varovanja zunanje schengenske meje.Za varovanje južne meje sicer načrtuje več scenarijev. Pri čemer bo po njegovem mnenju potrebna sprememba več ključnih zakonov. Spremenil bi zakon o tujcih, tako da v večjih masovnih prehodih, ko država nima drugih možnostih, prošenj ne obravnava več individualno. Zakon o mednarodni zaščiti pa bi spremenili tako, da nihče, ki prihaja iz varne države, ne more več zaprositi za mednarodno zaščito. Tudi relokacija beguncev in migrantov je po mnenju Aleša Hojsa dvorezen meč, a je po njegovem mnenju treba predvideti tudi možnost, da bi Slovenija postala žep in bi potrebovala relokacijo.Poleg tega Aleš Hojs nasprotuje temu, da bi na vojsko prenesli policijska pooblastila, bi pa aktiviral tudi vojaško policijo, ki že ima pooblastila.O Dublinski uredbi je dejal, da Madžarska lažje vrača migrante v Srbijo, kot Slovenija v Hrvaško, kar pomeni, da nekaj v partnerskih odnosih med članicami EU »ne štima«.Kadrovska slika policije ne gleda ne to, da je bilo v njej pred desetimi leti po besedah kandidat za notranjega ministra zaposlenih več kot tisoč ljudi, je po njegovem mnenju trenutna kadrovska zasedenost v razmerah, ki niso kritične, zadostna, tudi za zavarovanje naših meja. Hkrati pa je dodal, da je ključno, da je policija ustrezno tehnično usposobljena ter da so tisti deli slovenske meje, ki so najbolj rizični, ustrezno tehnično varovani.Med načrtovanimi spremembami je naštel še zmanjšanje administrativnih bremen policije na terenu z nakupom tabličnih računalnikov, ki bodo na primer poenostavili prekrškovne postopke, ureditev e-komuniciranje s sodišči preko e-pošte in tudi spremembo zakonodaje, da bi odpravili po njegovih besedah včasih nerazumljivo ščitenje osebnih podatkov v kriznih razmerah. Kot primer je izpostavil, da Avstrijci na primer nimajo nikakršnih težav, da posnamejo registracijo vozilo ali povedo kdo je v vozilu ...Policiste je po navedbah kandidata za notranjega ministra treba vrniti na teren. Zavzemal se bo tudi za poročanje policije vsem občinskim ali mestnim svetom o varnostni situaciji v občinah.Sam je kot svoje predloge, ki še niso koalicijsko usklajeni, a jih bo predalagal, izpostavil uvedbo avtocestne policije in preučitev, ali so višine glob glede na bruto domači proizvod primerne.