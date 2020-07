Aleš Hojs ostaja minister. Rezlog? Razmere zaradi covida-19

Preberite še:

Sprememb v vladi po odstopu s položaja notranjega ministra očitno (še) ne bo. Premiernamreč o njegovem nepreklicnem odstopu ni obvestil parlamenta v roku, ki ga za to določa poslovnik državnega zbora. Hojs tako za zdaj ostaja minister.In vzrok? Po neuradnih informacijah si v aktualnih razmerah premier ne bo privoščil tega, da bi ostal brez notranjega ministra – bolj kot razmere na južni meji naj bi k temu pripomogle razmere, povezane s covidom-19. Odločitev, ki jo je Janša sprejel in državnega zbora o odstopu ni obvestil, pa pomeni kršitev poslovnika. Ta ima po ustavnosodni praksi značaj zakona. Sankcija za kršitev poslovnika ni predvidena.Poslovnik sicer določa, da premier o odstopu ministra pisno obvesti predsednika državnega zbora. To mora storiti najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, da odstopa. Hojs je javnost z nepreklicnim odstopom seznanil 30. junija. Da je funkcija ministru prenehala, se šteje, ko je državni zbor na seji obveščen o odstopu.Kot je zapisal ustavni pravnik, je povsem vseeno, ali se predsednik vlade (v minulih dneh je Hojs večkrat izjavil, da je ta njegov nepreklicni odstop sprejel) z odstopom strinja ali ne. Pri odstopu ministra je dolžnost premiera, da o tem obvesti parlament, Janša pa se na to očitno požvižga.O interpelaciji, ki jo je vložila opozicija proti notranjemu ministru, bo državni zbor, če bo Aleš Hojs tedaj sploh še minister in Janez Janša ne bo našel novega kandidata za to funkcijo, odločal predvidoma jeseni.