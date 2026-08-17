Aleš Jug: Požare na Hrvaškem je povzročil človek, namerno ali nenamerno

Kmalu po katastrofi na Hrvaškem, v kateri požar ni uničil le okoli tisoč hektarov površin in številne objekte v bližini Omiša, ampak je terjal celo smrtno žrtev, so preiskovalci locirali točko, kjer se je domnevno začela ognjena kataklizma. Prav tako je policija sporočila, da so pridržali štiri ljudi, ki so domnevno povezani s prejšnjim požarom na območju Zadra. O tem, kako potekajo tovrstne preiskave in kako je mogoče v tako obsežnih požarih locirati točke izbruha, smo se pogovarjali z dr. Alešem Jugom, vodjo Odseka za požarne raziskave in inovacije pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Kako preiskovalci ugotavljajo, kje natanko nastane požar? S tem se ukvarjajo forenziki, a običajno se pogledajo sledi gorenja v vegetaciji in stopnja poškodovanosti rastlin in predmetov. Če je požar ...