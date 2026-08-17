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    Aleš Jug: Požare na Hrvaškem je povzročil človek, namerno ali nenamerno

    S strokovnjakom smo se pogovarjali o tem, kako ugotavljajo, kje natančno je nastal požar. Eden od vzrokov je tudi, da se zemljišča zaraščajo, opozarja.
    Požar v bližini Omiša je v eni sami noči pogoltnil okoli tisoč hektarov površin, številne hiše in druge objekte, avtomobile, celo čolne ... FOTO: Leon Vidic
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    Požar v bližini Omiša je v eni sami noči pogoltnil okoli tisoč hektarov površin, številne hiše in druge objekte, avtomobile, celo čolne ... FOTO: Leon Vidic
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    17. 8. 2026 | 13:07
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    Šport

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