Aleš Musar: Milijonski posel ni nekaj, kar se zgodi čez noč

Podjetnik in soprog prve slovenske predsednice Aleš Musar je v zelo osebnem pogovoru spregovoril tako o svojem sodelovanju na protokolarnih in drugih obveznostih soproga predsednice kot tudi o tem, kaj je zgodilo z masseratijem, ki so mu ga očitali.

Priznava, da bi lahko zmogel tudi brez prejemanja nadomestila za kritje stroškov, ki ga prejema kot soprog predsednice republike, a dodaja, da je po njegovi oceni na tem področju kar nekaj cenene demagogije: »Ker če bi potem vlekli to vzporednico dalje, bi lahko prišli do zaključka, da naj gredo na funkcijo samo tisti, ki si to lahko privoščijo.«

Povedal pa je tudi, kaj misli o Tini Gaber, partnerki predsednika vlade, in da je občasno tudi sam prisoten v pisarnah na Gregorčičevi oziroma Erjavčevi. Zaposlen ostaja v podjetju Ruska dača, kjer dela tudi sin.

Odgovarjal pa je tudi na vprašanja, o minulih poslih in izgubljeni tožbi zoper nekdanjega odgovornega urednika portala Nova24TV Mira Petka. »Nikoli ne smeš pričakovati čudežev ali odrešenikov,« pravi.