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    Slovenija

    Aleš Primc bo vodil direktorat za demografijo

    Vlada je na dopisni seji imenovala več vršilcev dolžnosti na ministrstvih ter sprejela še nekaj kadrovskih in organizacijskih odločitev.
    Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo v ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve je vlada imenovala Aleša Primca. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo v ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve je vlada imenovala Aleša Primca. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    23. 7. 2026 | 21:48
    23. 7. 2026 | 21:51
    4:09
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    Vlada je danes na dopisni seji opravila več imenovanj na ministrstvih. Andreja Koprivca je imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje. Za v. d. generalnega direktorja direktorata za demografijo je imenovala Aleša Primca, direktorat za lokalno samoupravo pa bo kot v. d. generalnega direktorja vodil Marka Drofenik.

    Vlada je na predlog ministra za pravosodje s 5. avgustom Andreja Koprivca imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. februarja 2027. Za položaj generalnega sekretarja je bil predhodno objavljen posebni javni natečaj, na katerega ni prispela nobena prijava, ponovljen posebni javni natečaj pa je bil preklican. Ministrstvo za pravosodje bo ponovno sprožilo natečajni postopek.

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    Zakaj sta SD in Prerod zavrnila Golobovo povabilo

    Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo v ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve je vlada imenovala Aleša Primca, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. januarja 2027.

    Vlada je imenovala Marka Drofenika za v. d. generalnega direktorja direktorata za lokalno samoupravo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Drofenik prevzema vodenje novoustanovljenega direktorata s petkom, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027.

    Razrešitve in nova imenovanja

    Darka Trajanova je z današnjim dnem razrešila s položaja generalnega direktorja direktorata za prometno politiko v ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter s petkom za vršilko dolžnosti generalnega direktorja imenovala Suzano Tajnik. Funkcijo bo opravljala do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027, so navedli na ministrstvu.

    Vlada je za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za mednarodno pravo in multilateralo imenovala Anito Pipan, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar najdlje do 31. januarja 2027. Matjaža Longarja pa je imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za politične in varnostne zadeve od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar najdlje do 31. januarja 2027.

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    DZ razpisal referendum o parlamentarni preiskavi, vladajoči bi še tri druge

    Vlada je izdala odločbo o imenovanju Avgusta Rebiča za zastopnika pacientovih pravic za kranjsko območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje za mandatno dobo petih let, in sicer od 24. julija 2026 do 23.julija 2031, so navedli na ministrstvu za zdravje

    Tejo Batagelj, Jasno Humar in Mirando Groff Ferjančič je razrešila kot člane predstavnikov delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Namesto njih je za preostanek mandata, do 22. oktobra 2029, za nove člane imenovala Heleno Kujundžić Lukaček, Miho Mihiča in Anamarijo Mežan.

    Vlada je izdala soglasje ministru za zdravje Tadeju Ostrcu za opravljanje dopolnilnega dela, in sicer za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti, konkretno za delo s pacienti na področju stomatologije v Zobozdravstvenem zavodu Vergina, vendar ne več kot osem ur skupnega tedenskega obsega dopolnilnega dela, so še zapisali na ministrstvu za zdravje.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

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