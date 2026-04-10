Aleš Primc in Janez Janša pred parlamentom protestirala proti korupciji

Ob današnji ustanovni seji DZ je na Trgu republike potekal protikorupcijski shod, na katerem so Aleš Primc in somišljeniki napovedali oster boj proti korupciji. Pridružil se jim je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da »če Slovenija v prihodnjem letu ne bo opravila s korupcijo, bo korupcija opravila s Slovenijo«.

Mladi, novi generaciji po njegovih besedah ni mogoče »prodajati belo za črno in obratno«. »To generacijo je treba podpreti,« je pozval. Pa tudi za starejše vidi še veliko dela. Boj proti korupciji mora biti »napor vseh generacij«, je prepričan Janša.

Protest podpornikov SDS pred državnim zborom. FOTO: Jože Suhadolnik/Desno

Da je korupcija rak rana Slovenije, ki ljudem krade denar in jih deli na prvorazredne in drugorazredne, je poudaril tudi organizator shoda Aleš Primc. Po njegovih besedah privilegirana elita s korupcijo jemlje poštenim in delovnim ljudem, hkrati pa si kupuje jahte in vile.

Po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert pa je sinonim za korupcijo kanal C0. V tem projektu je zbrano vse, kar se ne bi smelo zgoditi, meni.

Predsednik podmladka SDS Luka Simonič je prepričan, da se bodo spremembe zgodile le, če bodo glasni in aktivni in če bodo znali reči, da je dovolj. Po njegovem mnenju v državi vlada sistem, kjer pravica obstaja samo za nekatere. Kot je dejal, so dolgo verjeli, da bodo institucije opravile svoje delo. »Namesto tega pa smo dobili tišino, zavlačevanje, pozabo, afero za afero,« je dejal. Pri tem je spomnil denimo na afere farmacevtka, Stožice in Šutarjev zakon.

Na shodu se je po podatkih organizatorjev zbralo približno 5000 ljudi. Sodelovali so s transparenti z različnimi napisi, v katerih so sporočali, da je dovolj, da je čas za odgovornost, da lopovi nimajo mandata in da korupcija krade našo prihodnost.

Primc je naslednji shod napovedal za 20. april.