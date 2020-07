Aleš Rozman je novi predsednik Zdravstvenega sveta

Tatjana Lejko Zupanc bo ena od članic svet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je po sklepu vlade novi predsednik Zdravstvenega sveta; na tem položaju je zamenjal infektologa. Vlada je imenovala tudi preostale člane zdravstvenega sveta.Iz vrst iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultativnih učiteljev in drugih strokovnjakov je izbrala predstojnico infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljanaz onkološkega inštituta Ljubljana, družinsko zdravnico, strokovno direktorico stomatološke klinike UKC Ljubljana, kardiologa z UKC Ljubljanas klinike Golnik in vodjo skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje ter infektologinjoOd priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike so v svet imenovali aktualnega predstojnika centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje, strokovnega direktorja celjske bolnišniceiz kardiološkega centra Medicor, strokovnega direktorja UKC Mariboriniz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva bodo v svetu nekdanji minister za zdravje, kirurginiz Zavod za zdravstveno zavarovanja Slovenije. Nova predstavnica civilne družbe pa je, sicer predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.Njihov mandat je vezan na trajanje funkcije posameznega ministra.