Aleša Rezarja skrbi migracija informacij

Direktor Sove Joško Kadivnik in direktor NPU Darko Muženič sta v pričanju pred preiskovalno preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih državnih organov, zatrdila, da nista bila deležna političnih pritiskov.

O podrobnostih aretacije ruskih vohunov sta sicer govorila na zaprtem delu seje, je pa Kadivnik javno navedel, da za datum predsednik vlade Robert Golob ni vedel.

Najprej je bilo načrtovano tudi soočenje Kadivnika in Muženiča, a so to točko umaknili z dnevnega reda, saj Knovs, ki je soočenje predlagal, naj ne bi posredoval zapisnikov z zaslišanja obeh prič. Predsednik komisije Aleš Rezar, sicer poslanec Gibanja Svoboda, je najprej dopustil, da bi soočenje opravili na kateri od naslednjih sej, a nato to možnost zavrgel, saj sta bili priči v »sozvočju«.

Poudaril pa je, da obstaja utemeljen sum, da sta pričanji nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in v. d. generalnega direktorja Boštjana Lindava, ki sta govorila o domnevnem vplivanju predsednika vlade Roberta Goloba na izbiro datumov aretacije ruskih vohunov, nepooblaščeno prešli v roke Knovsa, pri čemer naj bi se z njima najprej seznanil Kadivnik. »Nepotrebno lažno razkrivanje je nekaj, kar lahko ogrozi nacionalno varnost,« je povedal Rezar in napovedal nadaljevanje aktivnosti.