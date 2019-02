Ali bi v Piranu glavonožcem res rezali glave, ude in jezike?

Piran - V piranski občini se je na facebooku vnela razprava o tem, koliko je retorika njihovega župana Đenia Zadkovića še primerna in koliko izpolnjuje obljubljen preobrat v političnem delovanju in operativni politiki ter spremembah na bolje. Sodu je izbil dno ne ravno posrečen županov zapis, da bodo uradnikom rezali glave, ude, jezike in zašili anus. Po burnih odzivih se Zadković opravičuje, kako ga niso razumeli, ker je hotel ravno nasprotno od zapisanega.





Đenio Zadković je na svojem facebook profilu prejšnji petek zapisal: »Vesela novica za tiste najbolj radikalne v skupini Gibanje za Piran: Danes smo dvema najbolj pokvarjenima uradnikoma na občini odrezali glavo, dvema sodelavcema zgornji okončini, enemu jezik, enemu smo pa po insistiranju z ulice, začasno zašili anus.«



Sledilo je še njegovo pojasnilo: »Ker radikalci v skupini Gibanje za Piran, kljub mnogim mojim opozorilom, ne mislijo prenehati z nedopustnim nivojem komuniciranja, sem skušal prikazati način, tako delovanja kot komuniciranja, ki bi ga ti ljudje morda želeli od mene, a ga ne bodo doživeli, ker v meni tega preprosto ni.« Pojasnil je, da je šlo za nerazumljen poskus humorja.

Župan bi povabil De Nira, Meryl Streep, Putina, Trumpa...

Dan kasneje pa je objavil še eno razmišljanje, v katerem se sprašuje: »Kaj mi je bilo tega treba? Odstopil bi z velikim veseljem, saj sem od začetka hotel samo pomagati do sprememb, ki si jih tako zelo želimo, a žal postopek v statutu v takem primeru narekuje nove volitve.« Potem zatrdi, da odstopil ne bo, ker si je zastavil visoke in plemenite cilje. In našteva številne svoje vizije in načrte. Do točke, kjer govori, da bi v nekdanjem Vibinem filmskem ateljeju zastavil »Robert de Niro actors school«. Povabil bi De Nira in Meryl Streep, da bi kot soustanovitelja spromovirala malo Prago ali celo mini Broadway. Tudi Elona Muska, izvršilenga direktrorja Tesle, ki bi Piran oskrbela z električnimi avti. Pa Billa Gatesa, ki bi na piranskem podeželju zastavil piranski Silicon Valley, ali »vsaj « drugi Microsoft. Zgradil bi tudi do kmetov prijazno golf igrišče, ki bi ga odprla Trump in Putin, ki bi v Portorožu mimogrede podpisala še dogovor o svetovnem miru...

Glavnožci in govna

»Ne, ne hecam se. Samo bebavim glavam se to zdi neverjetno in nedosegljivo, ker jih poganja in preganja pritlikavi duh, ki jih tlači k tlem, tako, da so nizkotni, a pohlepni in kot pravi glavonožci brez kičme žalijo, tako mene kot mojo neodzivnost na provokacije, češ, da sem nesposoben, ahahahahaha, neverjetno. Prekleta govna, točno veste kdo ste.« In sklene: »Visoko letam ? Nisem Ikar, brez skrbi. Vem kaj je hubris (*nadutost), brez skrbi.«



Eden od sledilcev mu je na njegova pisanja odgovoril: »Gospod župan, na volitvah ste prejeli 61 odstotkov glasov. ... Zato ne razumem, zakaj se sedaj populistično obračate na pomoč občanov in odpirate gostilniške fb debate, kjer se ljudje prepirajo. Čas je, da se zaveste, da ste postali župan. To pomeni, da bo potrebno začeti sprejemati odločitve, ki ne bodo vsem všeč. Zato začnite delati in nehajte skrbeti za svoj rating in všečnost. Kampanje je konec!«