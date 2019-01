Ali bo ljubljanska univerza morala vrniti 781.000 evrov, bo sodišče odločalo še enkrat

Obdolženi v zadevi o dodatkih so se izrekli za nedolžne

Višje sodišče je po pritožbi Univerze v Ljubljani razveljavilo odločitev okrožnega sodišča iz leta 2017, da mora univerza državi vrniti nekaj manj kot 781.000 evrov, ki so jih fakultete izplačale kot dodatek za stalno pripravljenost, in zadevo poslalo v ponovno sojenje.Zagovornik Univerze v Ljubljanipojasnjuje, da je višje sodišče sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo z obrazložitvijo, da prvostopenjsko sodišče sploh ni opredelilo pravne podlage zahtevka ministrstva za izobraževanje in tudi ni podalo razlogov o odločilnih dejstvih, ki so pripeljali do njegove odločitve: »To je, po mojem prepričanju, posledica dejstva, da jasnega pravnega temelja nima že sam zahtevek.« Ministrstvo za izobraževanje – tako Bauk – ves čas zahteva vračilo dela sredstev, ki jih je Univerzi v Ljubljani izplačalo v skladu z letnimi pogodbami o financiranju za namen izvajanja študijske dejavnosti, ki so jo Univerza in njene članice tudi v celoti tudi izvedle. Ker je bil po navedbah zagovornika ljubljanske univerze tako brez pravnega temelja že sam zahtevek ministrstva, je bila posledično brez pravnega temelja tudi sodba, ki je takšnemu zahtevku ugodila.Na, ki zagovarja državo, pa so med tem za STA pojasnili, da je višje sodišče ugotovilo, da je med pravdnima strankama sporna pravna podlaga zahtevka za plačilo neupravičeno izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost zaposlenim: »Zato višje sodišče od okrožnega terja, da se jasno in pravilno opredeli do pravne podlage. Od odgovora na vprašanje, kaj je v konkretnem primeru temelj zahtevka za vrnitev prejetih sredstev iz vira ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tožeči stranki, je odvisna tudi relevantnost ugovorov, ki jih je podala tožena stranka proti zahtevku.«Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je sicer ravno danes stekel tudi sodni postopek zoper nekdanjega dekana ekonomske fakultete, zdajšnjo dekanjoin nekdanjo prodekanjoter, ki pa je zaradi dopusta je danes ni bilo na sodišču. Vsi so se na predobravnavnem naroku izrekli za za nedolžne. Tožilstvo jim očita, da so omogočili izplačilo dodatkov za pripravljenost vnaprej določenim zaposlenim v nasprotju z določbami zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju.