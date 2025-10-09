Ali bo ogrevalna sezona dražja kot lani? V kateri občini bo najcenejša?

Z začetkom oktobra 2025 se je v Sloveniji pričela ogrevalna sezona, ki bo za številna gospodinjstva in podjetja prinesla nove izzive pri obvladovanju stroškov energentov. Po dveh letih energetske krize, ko so cene energentov močno narasle, se letos razmere stabilizirajo. Vendar pa so razlike med različnimi občinami še vedno precejšnje.

Po rekordnih cenah v letih 2022 in 2023 so se cene energentov v Sloveniji v letu 2024 in 2025 umirile. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila po podatkih Statističnega urada v drugem četrtletju 2025 še 0,196 EUR/kWh, kar je 18 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju, vendar še vedno nižje od najvišjih vrednosti iz preteklih let.

Cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v letu 2025 po podatkih Energetike Ljubljana znižala v primerjavi z letom 2024. Na primer, letni strošek za oskrbo z zemeljskim plinom za povprečno hišo v velikosti 200 m² je bil ocenjen na 1.830 evrov, kar je za približno 47 evrov manj kot v prejšnjem letu.

Za natančnejšo predstavo o razmerah v različnih delih Slovenije smo primerjali cene energentov v štirih občinah: Ljubljani, Mariboru, Velenju in Celju. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg tega so cene lesnih goriv, kot so drva in peleti, v letu 2024 in 2025 ostale stabilne ali so se celo nekoliko znižale, kar ogrevanje na drva ponovno postavlja kot cenovno dostopno možnost za številna gospodinjstva. Še zlasti za tista, ki imajo lastni vir lesa.

Primerjava štirih občin

V Ljubljani je povprečna cena daljinskega ogrevanja v februarju 2025 znašala približno 139 EUR/MWh, 1. oktrobra pa je Energetika Ljubljana objavila nov cenik. Variabilni del cene znaša slabih 106 EUR/MWh, vendar je temu treba prišteti še fiksni del za obračunsko moč (2379 evrov na megavat) in prispevke. Gospodinjski odjemalci imajo priključke do 0,05 MW, do 0,3 in nad 0,3 MW). Iz razmerja med ceno toplote in stroškom obračunske moči v preteklosti bo cena MWh toplote v Ljubljani stala približno 165 evrov, vsekakor pa več kot februarja.

Cene električne energije so se v zadnjem četrtletju leta 2025 zvišale za 18 odstotkov, vendar so še vedno nižje od najvišjih vrednosti iz preteklih let.

V Mariboru je cena daljinskega ogrevanja v februarju 2025 znašala približno 186 EUR/MWh. Vendar pa so se cene energentov v zadnjem četrtletju leta 2025 zvišale za 18 odstotkov, kar pomeni, da so stroški ogrevanja nekoliko višji kot lani.

V Velenju je cena daljinskega ogrevanja v februarju 2025 znašala približno 125 EUR/MWh, kar je najnižja cena med primerjanimi občinami. FOTO: Črt Piksi

V Velenju je cena daljinskega ogrevanja v februarju 2025 znašala približno 125 EUR/MWh, kar je najnižja cena med primerjanimi občinami. Kljub zvišanju cen energentov v zadnjem četrtletju leta 2025 so stroški ogrevanja še vedno relativno nizki. Zaradi potreb po toploti so v ponedeljek zjutraj po nekaj mesecih znova zagnali Teš 6.

V Celju je cena daljinskega ogrevanja v februarju 2025 znašala približno 132 EUR/MWh. Tudi tukaj so se cene energentov zvišale za 18 odstotkov, vendar so stroški ogrevanja še vedno med nižjimi v primerjavi z drugimi občinami. To je tudi vpliv toplote iz termične izrabe odpadkov, za zdaj še edine toplarne te vrste.