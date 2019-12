FOTO:Ali bo RGP stegnil lovke po HSE Investu?

Najboljši naročnik

Dravske elektrarne Maribor so tako kot Premogovnik Velenje del skupine Holding Slovenske elektrarne. Foto Tadej Regent/delo



Premogovnik Velenje v milijonskih izgubah

Premogovnik Velenje je lani zaključil s skoraj štirimi milijoni evrov izgube. Foto Srdjan Zivulovic/F.a.Bobo



»Poveljstvo v Ljubljani,odgovornost periferiji«

Vladimir Šega se boji »apetitov RGP po mariborski družbi HSE Invest«. Foto Tadej Regent/delo

Ljubljana - Z uveljavitvijo predkupne pravice so Dravske elektrarne Maribor (Dem) kot edini ponudnik pridobile slabih 57 odstotkov poslovnega deleža gradbene hčerinske družbe Premogovnika Velenje RGP, za kar so plačale 6,9 milijona evrov kupnine in skupaj s tretjinskim deležem, ki so ga že pred tem imele v RGP, postale njegova večinska lastnica - poleg Premogovnika (PV), Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Soških elektrarn Nova Gorica (SENG).RGP, Rudarski gradbeni programi, z letnico 2003 so sicer nastali v sklopu prestrukturiranja poslovnega sistema PV, ko se je ta odločil vse dejavnosti, ki niso neposredno povezane s pridobivanjem premoga, izločiti. Junija letos šele so Dem, ki so sicer tako kot PV del skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), pristale med družbeniki RGP. Po novem imata SENG in PV v podjetju po štiriodstotni delež, Teš pa 5,1-odstotnega.Osnovni kapital RGP je ocenjen na dobrih 875 tisočakov, gre pa za srednje veliko podjetje z dobrimi sto zaposlenimi, katerega direktorje ob »menjavi« lastniške strukture izjavil, da so Dem v zadnjih dveh letih skupine HSE na področju internih projektov predstavljale največjega naročnika gradbenih del in da »tudi projekcije za prihodnja leta kažejo podobno situacijo«. Dem so v poldrugem letu z RGP ustvarile okrog sedem milijonov evrov prometa. Žagar nakup ocenjuje za toliko pomembnejši, saj so »pred nami zahtevnejši energetski projekti (vetrne elektrarne, fotovoltaika, hranilniki električne energije idr.), ki jih načrtujejo v Dem«.Da so se odločili za prodajo gradbene hčere, je »krivo« poslovno prestrukturiranje PV, ki je lani zaključil s skoraj štirimi milijoni evrov izgube. V sklopu odprodaje dolgoročnih finančnih naložb so doslej realizirali že precej ciljev Kot pravi generalni direktor PV, so prodali poslovnie deleže v družbah Golte, Erico in Karbon. PV je bil, kot že rečeno, imetnik skupno 60,9-odstotnega poslovnega deleža v lastniški strukturi RGP, po prodaji pa ohranja 4-odstotni delež. »Glede na sprejete poslovne usmeritve skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb nas veseli, da se poslovni delež prodaja znotraj skupine HSE, saj bomo lahko zmanjšali obseg naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev,« je še dodal.Dem so z družbo RGP pri nekaterih projektih, kot je denimo ohranjanje energetskega potenciala reke Drave in izgradnja nadomestnega cestišča prek jezu Markovci, sodelovale že zdaj. »Z načrtovano realizacijo novih projektov pa vidimo možnosti nadgradnje sodelovanja ob hkratni poenostavitvi nekaterih aktivnosti in postopkov,« je ob podpisu pogodbe povedal direktor Dem. »Družba RGP dobro posluje, predstavljeni načrti pa napovedujejo dobro poslovanje tako pri projektih znotraj skupine HSE kot na trgu tudi v prihodnje,« je dodal. RGP je lani ustvaril okrog 800 tisoč evrov dobička, a iz preteklih let ima za okrog štiri milijone evrov minusa.Prodajo oziroma nakup poslovnega deleža znotraj skupine je za Delo komentiral predstavnik sveta delavcev Dem, rekoč: »V kolikor je RGP pridobila u(p)bogljivega lastnika, vrečo brez dna, je perspektivna še toliko bolj. A če iz poslovnih rezultatov odštejemo (pred)plačila Dem, morda zgodba ni več tako rožnata. Odkar so izrinili iz nadzornega sveta predstavnike odvisnih družb in ukinili le-te v taistih družbah, je seveda možno vse.« »Poveljstvo v Ljubljani, odgovornost periferiji,« je še navrgel Šega in dodal, da je vendar »malce nenavadno«, da »direktor družbe, ki je predmet transakcije, vodi vse te postopke in da se znotraj konsolidirane skupine preplača nakup za kar trinajstkratnik knjigovodske vrednosti«. Šega v primeru nakupa RGP dopušča možnost »znotrajskupinske solidarnosti in reševanja PV«, a hkrati opozarja še na drugo, nesprejemljivo možnost: na »apetite RGP po načrtovanem prevzemu mariborske projektantske družbe HSE Invest« ...