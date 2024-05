Ali in kako bodo kandidati glasovali na treh posvetovalnih referendumih?

Državni zbor je sočasno z volitvami v evropski parlament razpisal tudi posvetovalne referendume o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o rabi konoplje – v medicinske namene in pa tudi osebno rabo. Gibanja Svoboda je datum izbralo predvsem z namenom aktivacije dodatnih liberalnih volivcev, a načrt bi jim lahko spodletel, saj so aktivirali tudi njihovi nasprotniki. Ali in kako bodo glasovali, smo preverjali tudi pri kandidatih vseh list, ki se potegujejo na evropskih volitvah.