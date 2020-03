Ali koronavirus lahko ogrozi tudi maturo?

Plesna uvertura

Maturantski ples je edinstven dogodek v življenju, ki ga ne moreš preložiti na drugo leto.

Za 14.846 dijakov četrtih letnikov gimnazij in srednjih šol prihajajo pomembni dnevi; najprej čas maturantskih plesov, potem zrelostni izpit (poklicna in splošna matura), ki bo odločal tudi o njihovi poti naprej. Ali koronavirus lahko spremeni maturitetni urnik?V torek, 5. maja, naj bi maturanti pisali prvo izpitno polo letošnje mature – esej iz materinščine. Pri drugih predmetih se spomladanski del splošne mature začenja konec maja in nato traja skoraj do konca junija, julija sledi razglasitev rezultatov, možnost pogleda v izpitno dokumentacijo, vpis na fakulteto, nato rok za prijavo v jesenskem izpitnem roku mature in spet vpisi na fakultete. Na Državnem izpitnem centru (Ric) sicer pozorno spremljajo razmere glede koronavirusa, ukrepali pa bodo takrat, ko bo treba. »Vsakršno napovedovanje rešitev na tako dolgi rok je lahko samo nepotreben stres za kandidate, starše in celoten šolski sistem,« so sporočili.Tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravijo, da vse poteka kot navadno, za načrt B ali C za zdaj ni nobene potrebe. Ravnatelji so prepričani, da bodo ustrezne napotke, ko in če bo treba, od pristojnih pravočasno dobili. Ali kot dodaja ravnatelj Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko. »Terminsko je lahko večji problem interni del mature, če bi se šole zapirale, kot pa sama izvedba mature.«Nekaj drugega so maturantski plesi. Večina jih je aprila, tistih nekaj marca pa so že odpovedali. Plesna šola Bolero v Ljubljani organizira več kot dvajset plesov. Direktor Zoran Kljun pojasnjuje, da se prilagajajo napotkom ministrstva za zdravje in so v stalnem stiku s prireditvenimi dvoranami, vodstvi srednjih šol in maturanti. »Marca načrtovane plese smo preložili na maj, zdaj čakamo, kakšna bo uredba aprila.« Je pa to precej zapleteno, poudarja Kljun. Plesi so nekaj specifičnega, interne prireditve, na kateri so ljudje, ki se družijo že v šoli. Poleg tega gre za dogodek, ki ga ne moreš preložiti na drugo leto.Na gimnaziji Tolmin so ples že preložili, datum še usklajujejo z dijaki, o odpovedi pa ne razmišljajo, pravi ravnateljica Branka Hrast Debeljak. V Gimnaziji in srednji šoli Kočevje maturantski ples tradicionalno poteka po zaključku pouka za četrte letnike, letos je torej predviden za 23. maj. V Gimnaziji Novo mesto razredi sami pripravljajo maturantski ples, nekateri so ga že izvedli, za druge iščejo nov datum, pravi ravnateljica Mojca Lukšič. Medtem ko se bodo za ples na ljubljanski Gimnaziji Moste odločili do 1. aprila, se na Gimnaziji Bežigrad, kjer imajo rezerviran termin 17. aprila, z odpovedjo še ne ukvarjajo, saj se jim zdi vse skupaj daleč.