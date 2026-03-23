Ali lahko glasovanje po pošti spremeni rezultat?

Med vodilnima strankama na državnozborskih volitvah, Gibanjem Svoboda in SDS, je le 7750 glasov, kar pomeni, da bi rezultat lahko še spremenili glasovi, ki jih Državna volilna komisija prejme po pošti, in glasovi tistih, ki so glas oddali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Na prejšnjih parlamentarnih volitvah je namreč iz tujine prišlo nekaj manj kot 14.600 glasov; skoraj 9500 jih je prispelo po pošti, na veleposlaništvih oziroma konzulatih pa je bilo skupaj oddanih 5150 glasovnic, kažejo podatki Državne volilne komisije. Takrat so rezultati odsevali tiste na voliščih v Sloveniji. Gibanje Svoboda je prejelo približno 5300 glasov, SDS okoli 3200, Levica približno 1300, NSi okoli 1100 in SD približno 900.

Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 je po pošti iz tujine skupaj glasovalo 9390 volilnih upravičencev (po pošti iz tujine je takrat glasovalo 6830 volivk in volivcev, 2560 pa jih je glas oddalo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih). Na volitvah v državni zbor leta 2014 pa je iz tujine skupaj glasovalo 7840 volivcev.