FOTO:Ali Ljubljana postaja mesto hotelov

Statistični podatki kažejo, da število turistov v prestolnici še naprej raste, a se trend počasi umirja. Ljubljana, ki trenutno premore dvajset (večjih in manjših) hotelov, bo v prihodnjih letih dobila dodatne hotelske zmogljivosti. Vprašanje je, ali bo glede na prihod turistov v prestolnico to dovolj ali morda celo preveč. Pregledali smo, koliko ljubljanskih hotelov napoveduje širitve, kakšne novosti se obetajo in kako kaže že načrtovanim hotelskim gradnjam.Po podatkih Turizma Ljubljana v prihodnjih letih v Ljubljani načrtujejo gradnjo treh novih hotelov (imeli bodo od tri do pet zvezdic) in nadgradnjo treh hotelov, do leta ...