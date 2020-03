Ali migranti povečujejo tveganje za prenos virusa?

79,8

odstotka več ilegalnih prehodov državne meje so policisti obravnavali v prvih dveh mesecih letos glede na lani



Ni ocene o vplivu migrantov

Luka Mesec, koordinator Levice

»Janez Janša nastalo situacijo sistematično izkorišča za krepitev svoje avtoritarnosti – na čelu z napadi na neodvisnost medijev,« poudarjajo v Levici.

V Slovenski vojski je 66 inštruktorjev, ki usposabljajo pripadnike Slovenske vojske za pomoč policiji pri varovanju državne meje. Dve četi oziroma okoli 170 vojakov je pripravljenih, glede na potrebe policije pa se bi ta številka ob morebitni aktivaciji 37.a člena o obrambi, ki vojski daje dodatna pooblastila, verjetno povečala. Slovenska vojska se po naših informacijah tudi že pripravlja na morebitno razširitev pooblastil, da bi bila ob pozitivni odločitvi politike čim hitreje pripravljena na pomoč.Pritisk migrantov na mejo se povečuje. V primerjavi z lanskim letom se je v prvih dveh mesecih povečal za skoraj 80 odstotkov. Pod največjim pritiskom so tri policijske uprave: v Novem mestu, Ljubljani in Kopru.Če bi sodili po spletnih komentarjih, je javnost širitvi pooblastil vojski večinoma naklonjena. Temperaturo v politiki pa do petka preverja notranji minister. Opravil je že pogovore s tremi poslanskimi skupinami; SDS in SNS predlog podpirata, ter z Levico. S preostalimi se bo srečal do konca tedna. Na torkovi seji se je vlada namreč dogovorila, da z dnevnega reda umakne predlog o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelili izredna pooblastila. Želi namreč, da tudi poslanske skupine prispevajo ideje in razmišljanja. Po teh pogovorih bodo odločili, ali aktivacijo 37.a člena v odločanje državnega zbora sploh predlagati.»Skoraj prepričan sem, da bomo predlog podali,« ocenjuje Hojs. Varovanje južne meje je prioriteta, zaradi razmer v BiH in na turški meji pa bi bilo nujno podpreti njegov predlog za zavarovanje slovenskih državljanov, pravi Hojs.Porast števila migrantov policija opaža tudi marca. V minulem tednu je naštela 234 nezakonitih prehodov meje. Ali obstaja ocena tveganja migrantskega vala za zdravje državljanov? Svojo oceno, ki je tajna, je sicer pripravila Sova, ki intenzivno spremlja tudi varnostna tveganja v povezavi s širjenjem okužbe s koronavirusom, s pandemijo povezane razmere in ukrepe v sosednjih državah.Na notranjem ministrstvu ocene nevarnosti migrantskega pritiska na zdravje slovenskih državljanov nimajo. Če kdo, bi jo morali pripraviti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pravijo, in če obstaja, bi jo moralo imeti ministrstvo za zdravje, od koder odgovora nismo prejeli.V Levici odločno vztrajajo pri nasprotovanju širitve pooblastil vojski. Aktivacija je povsem neutemeljena, zakonske in ustavne zahteve zanjo niso izpolnjene, varnostne razmere se niso spremenile. »Vojaki že od leta 2016 sodelujejo pri varovanju meje, le policijskih pooblastil nimajo. Če ugotavljajo, da je trenutnih 140 do 160 vojakov premalo, naj to številko povečajo. Preostale zmogljivosti pa preusmerijo v sodelovanje pri boju z epidemijo in zagotavljanje pomoči vsem, ki jo potrebujejo,« poudarjajo. Podeljevanje policijskih pooblastil vojski za nadzor nad lastnimi državljani nedvomno sodi med zgrešene prioritete te vlade v času krize, ki ima lahko širše posledice.V Levici zato k nasprotovanju aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi pozivajo opozicijske LMŠ, SD in SAB. Ker imajo več kot tretjino poslancev, ocenjujejo, da lahko skupaj preprečijo sprejetje »protiustavnega in za demokratično ureditev« škodljivega ukrepa.