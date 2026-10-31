Župan proti vladi: kdo ima zadnjo besedo

139. člen ustave določa, da je občina samoupravna lokalna skupnost. Župan ni politično podrejen vladi, občina pa mora delovati v skladu z ustavo in zakoni. »Župan je politično avtonomen pri oblikovanju občinskih politik. Širše pa govorimo o avtonomiji v okviru ustave in zakonov,« pojasnjuje dr. Nejc Brezovar, docent na ljubljanski Fakulteti za upravo Lokalna samouprava pomeni, da prebivalci oziroma njihovi izvoljeni predstavniki samostojno odločajo o zadevah lokalnega pomena. »Župan odgovarja predvsem svojemu volilnemu telesu, o njegovi predčasni razrešitvi pa v zakonsko določenem primeru odloča državni zbor, pri čemer morajo biti predhodno uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi. To pomeni, da vlada in ministrstva župana ne morejo sama razrešiti,« pojasni Nejc Urankar, asistent na ...