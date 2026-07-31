Ali moramo res vzeti dva tedna dopusta skupaj?

Poletje je čas dopustov, ko se pri večini umiri tudi delovni tempo. Čeprav se številni Slovenci na oddih odpravijo za teden, deset dni ali dva tedna, nekaterim bolj ustreza več krajših prekinitev dela. Zakonodaja popolne razdrobitve dopusta ne dopušča. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, vendar mora eden trajati najmanj dva tedna. Delodajalec mora delavcu to omogočiti, delavec pa mora najmanj dva tedna dopusta izrabiti do konca tekočega koledarskega leta. Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so za Delo pojasnili, da izraba dopusta v več krajših delih, od katerih nobeden ne bi trajal dva tedna, ni skladna z zakonom. Zahteva temelji tudi na konvenciji mednarodne organizacije dela št. 132 o plačanem letnem dopustu. Namen ...