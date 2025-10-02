Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

Med bodočimi upokojenci se te dni pogosto pojavlja vprašanje, ali je finančno ugodnejša upokojitev še letos ali šele v začetku prihodnjega leta. Odgovor ni enoznačen, saj je odvisen predvsem od razmerja med uskladitvijo pokojnin in rastjo povprečnih neto plač, ki vpliva na valorizacijske količnike.

Vsako leto se pokojnine uskladijo glede na rast cen življenjskih potrebščin in povprečnih plač v državi. Redna uskladitev pokojnin 2025 je znašala 4,5 odstotka, medtem ko je rast povprečnih neto plač v prvih šestih mesecih leta 2025 dosegla 7,2 odstotka. To pomeni, da bo pri upokojitvi v začetku leta 2026, ko bodo znani uradni podatki o rasti plač za celo leto, pokojnina nekoliko višja kot ob upokojitvi konec leta 2025.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) na vprašanje, katera možnost je ugodnejša, odgovarja, da bo upokojitev v začetku 2026 ugodnejša za približno 2,5 do 3 odstotke. Natančna razlika bo znana šele sredi februarja 2026, ko bodo uradni podatki o porastu neto plač za leto 2025 končni.

Kdaj se je bolje upokojiti?

Čeprav je splošno priporočilo, da se počaka do začetka 2026, obstajajo izjeme.

Tisti, ki bodo ostali v zavarovanju še daljše obdobje in imajo višjo plačo od pričakovane pokojnine, lahko s takojšnjo upokojitvijo izkoristijo višjo osnovo.

Prav tako je možna vmesna rešitev – delna upokojitev konec leta 2025, nato pa ponovni vstop v zavarovanje vsaj za šest mesecev. To omogoča ugodnejšo odmero ob kasnejši dokončni upokojitvi.

»Se je bolje upokojiti letos ali prihodnje leto? Izračunali smo, kolikšna bo pokojnina pri bruto plači 1800 in 2500 evrov – razlike niso majhne.« FOTO: Jože Suhadolnik/delo