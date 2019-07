Ali se tudi v zreli dobi lahko učimo plavati?

Če nimamo težav z osteoporozo, potem je plavanje odlično gibanje za odrasle in starejše, pravi prof. dr. Jernej Kapus iz Fakultete za šport. Foto osebni arhiv

Do kdaj se odrasli lahko še učijo in naučijo plavati? Ali so pri tej veščini pomembne starostne omejitve ali je to odvisno samo od fizičnih/zdravstvenih sposobnosti? Ali se lahko oseba pri 60 ali 70 letih še uči in nauči plavati? Za učenje plavanja ni nikakršnih starostnih omejitev! Če pogledamo nekoliko širše, učenje plavanja nikoli ni dokončan proces, učimo se lahko vse življenje. Kljub temu se lahko znajdemo v okoliščinah, ko smo v vodi ogroženi in celo nemočni. Torej, ali smo se res »naučili in znamo plavati«?Zato je izraz »naučiti se plavati« treba razumeti v ožjem smislu, in sicer da gibanje obvladamo tako dobro, da v njem uživamo, se z njim sprostimo in smo ter se počutimo varne v vodi. Za to, da takšno raven osvojimo, ni nikoli prepozno. Ob primerni varnosti sta za rekreativno plavalno vadbo najpomembnejši zadovoljstvo in osebno izpopolnjevanje. To je možno doseči že z načini plavanja, ki jih imamo najraje in jih najbolje obvladamo. Pri tem bomo le uživali v sproščenem gibanju, z mislimi pa bomo drugje. Lahko pa smo med plavanjem pozorni na gibanje samo in ga, morda tudi s pomočjo drugih (učitelja, prijatelja), poskušamo izboljšati. Zakaj ne? Učinek bo enak. Po vadbi se bomo počutili odlično, zbujeni, polni energije, lahki in poskočni. Pomembno je, da se vadeči poleti izogibajo žgočemu soncu od 11. do 15. ure in da med večjim obrokom in vadbo v vodi mineta vsaj dve uri.Zakaj je plavalno gibanje v vodi pomembno in koristno tudi za odrasle in starejše? Plavanje je tudi mentalna aktivnost, in ne samo »navadno« gibanje v vodi. Če nimamo težav z osteoporozo, potem je plavanje odlično gibanje za odrasle in starejše. Zaradi ležečega položaja se kri prerazporedi v telesu, kar olajša delo srcu, ki jo potiska po žilah. Prav tako je v ležečem položaju in zaradi zakonitosti, ki v vodi delujejo na telo (v vodi imamo zaradi delovanja vzgona občutek, da smo lažji), tudi skelet precej razbremenjen. Zaveslaje in udarce izvajamo nadzorovano, brez hitrih gibov, saj nam jih vodni upor ne dopušča.Plavanje razumemo kot celosten šport, ki harmonično razvija in oblikuje telo. Dihanje med plavanjem se razlikuje od dihanja med gibanjem na kopnem. Je omejeno s plavalno tehniko in ovirano z vodnim uporom. To ugodno vpliva na naše dihalne funkcije in na moč dihalnih mišic. Zaradi povečane vlažnosti nad vodo je dihanje za astmatike in bolnike z bronhitisom med plavanjem olajšano. In navsezadnje, plavanje je šport, ki je relativno poceni. Potrebujemo le malo posebne osebne opreme (kopalke, plavalna kapa in morda plavalna očala) in ustrezno kopališče ali plavališče, ki pa ga v poletnih mesecih lahko hitro najdemo. Glede na druga gibanja v vodi (hoja, tek, poskoki v plitvini ali s plovnimi pripomočki tudi v globoki vodi), ki se večinoma izvajajo v pokončnem položaju, je pri plavanju, zaradi cikličnosti gibanja, lažje izvajati enakomerne, dolgotrajne obremenitve.Ali še vedno veljajo ocene, da je v Sloveniji približno četrtina prebivalcev neplavalcev in so to zlasti starejši? Ali bi jih bilo treba spodbujati in povabiti v vodo k učenju plavanja? Delež plavalcev, torej tistih, ki so sposobni opraviti nalogo za bronastega delfina oziroma neplavalcev v Sloveniji lahko le ocenjujemo; sploh pri odraslih in starejših. Vendar glede na podatke testiranja znanja plavanja v zadnjem triletju osnovne šole lahko sklepamo, da se stanje izboljšuje. Po teh podatkih se je namreč delež plavalcev povečal z okoli 70 odstotkov v devetdesetih letih do nad 90 odstotkov v zadnjih desetih letih. Pri odraslih in starejših rezultati, zaradi objektivnih razlogov, verjetno ne bi bili tako dobri. Zato je vsekakor dobrodošlo, da se vključimo v organizirano plavalno vadbo, kjer nam bodo strokovnjaki znali pomagati in nam vadbo naredili čim bolj prijetno. Morda s programom daljših ali krajših plavanj ali pa že z učenjem ter izpopolnjevanjem tehnike same.