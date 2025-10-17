Na izlet v visokogorje: kdaj, kam in ob kakšnih razmerah

Vsako leto najvišji vrh v Sloveniji osvoji okoli 70.000 gornikov. Obisk Triglava je največji v poletni sezoni, nekateri pa se v visokogorje odpravijo tudi v hladnejših mesecih leta. Pohodniki, ki se v hribe odpravljajo jeseni, morajo biti še posebej pozorni na vremenske spremembe in razmere na poti, poudarjajo pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS).

Gorniki se na Triglav lahko varno odpravijo tudi v jesenskih mesecih, a le z ustrezno opremo in znanjem ter ob ugodnih vremenskih pogojih. Jeseni so dnevi krajši, temperature nižje, vreme pa se hitro spreminja, še posebej v gorah.

V začetku oktobra so na poti s Triglava zaradi plazu življenje izgubili trije hrvaški planinci. V izjemno zahtevnih zimskih razmerah so se odpravili iz Vodnikovega doma na Velem polju, na poti proti Pokljuki jih je zasul snežni plaz. Planinci so razmere narobe ocenili, noben pa ni imel s seboj lavinske oz. plazovne opreme.

»Gornik mora pred odhodom preveriti razmere, preučiti pot in predvideti morebitne težavne odseke. Imeti mora primerno obutev, oblačila ter dereze in cepin, če je to potrebno. Če gornik med potjo ugotovi, da so razmere slabše od pričakovanih ali da je pot prezahtevna, se mora pravočasno obrniti. To ni znak šibkosti, temveč odgovornega ravnanja,« pravijo pri GRZS.

Pohodniki morajo imeti poleg opreme s seboj tudi zadostno količine hrane in tople pijače. Marsikatere planinske koče so ob slabem vremenu ali zunaj poletne sezone namreč zaprte. Informacije o odpiralnem času koč lahko pohodniki preverijo na uradni spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Turo je pametneje preložiti kot tvegati zaplet

V jesensko-zimskem času morajo biti gorniki opremljeni s čelno svetilko, če jih tema ujame nepričakovano, nočni hoji pa se morajo izogibati. Obvezna so tudi topla oblačila in zimska obutev. Ko je v gorah sneg, so nujni tudi lavinska oprema, ki vključuje lopato, sondo in žolno, ter ustrezne dereze in cepin.

Obisk visokogorja ni odvisen od letnega časa, ampak od dejanskih vremenskih razmer in pripravljenosti posameznika. Če je napoved slaba, je turo pametneje preložiti kot tvegati zaplet. Če se gornik v hribih poškoduje ali izgubi, mora takoj obvestiti reševalce na številko 112. Pomembno je, da zna vsak posameznik sporočiti natančno lokacijo s pomočjo koordinat, ki jih omogočajo pametni telefoni ali aplikacije za navigacijo.

V gorah je varno hoditi tudi pozimi, če so razmere stabilne, gornik pa ima ustrezno opremo, izkušnje in znanje gibanja v zimskih razmerah. »Če je vreme slabo, se v gore preprosto ne odpravljamo – ne glede na letni čas,« so sklenili pri GRZS.