Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.

Nedavni dogodki, povezani z agitacijo vplivneža Aleksandra Repića in obešenim kadavrom na predvolilni plakat, kažejo, da se je politična kampanja preselila na družbena omrežja in ulico. Vplivnež, znan pod imenom Nepridiprav, je večkrat obsojen moški, ki mu na spletu sledi več kot sto tisoč ljudi in ki je ob pozivu k sodelovanju v anketi Gibanje Svoboda pokazal, da lahko svoje sledilce hitro in učinkovito mobilizira. Njegov vpliv odpira vprašanja, kakšno vlogo in moč imajo danes politiki, kakšno spletni vplivneži in komu ljudje bolj zaupajo in sledijo. Ali del javnosti bolj zaupa posameznikom z roba družbe kot pa izvoljenim predstavnikom oblasti? Kako je mogoče, da osebe s kriminalno preteklostjo postanejo pomembni akterji politične mobilizacije? In kaj nam takšni pojavi povedo o stanju ...