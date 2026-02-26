  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

    Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
    Družbena omrežja so prostor za učinkovit način nagovarjanja volivcev. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters
    Galerija
    Družbena omrežja so prostor za učinkovit način nagovarjanja volivcev. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters
    Pija Kapitanovič
    Tanja Jaklič
    26. 2. 2026 | 13:25
    26. 2. 2026 | 14:35
    6:02
    A+A-
    Nedavni dogodki, povezani z agitacijo vplivneža Aleksandra Repića in obešenim kadavrom na predvolilni plakat, kažejo, da se je politična kampanja preselila na družbena omrežja in ulico. Vplivnež, znan pod imenom Nepridiprav, je večkrat obsojen moški, ki mu na spletu sledi več kot sto tisoč ljudi in ki je ob pozivu k sodelovanju v anketi Gibanje Svoboda pokazal, da lahko svoje sledilce hitro in učinkovito mobilizira. Njegov vpliv odpira vprašanja, kakšno vlogo in moč imajo danes politiki, kakšno spletni vplivneži in komu ljudje bolj zaupajo in sledijo. Ali del javnosti bolj zaupa posameznikom z roba družbe kot pa izvoljenim predstavnikom oblasti? Kako je mogoče, da osebe s kriminalno preteklostjo postanejo pomembni akterji politične mobilizacije? In kaj nam takšni pojavi povedo o stanju ...
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrambna industrija

    Slovenski orožarski preboj

    Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
    Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kadavermrtvi pesnepridiprav

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Like
    Like 2026

    Vonjave, ki omamijo, in lepote, ki osvajajo

    Ponosno predstavljamo neodkrite lepote naših krajev in v turistih vzbujamo željo po obisku.
    26. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pokal Vitranc dobil zeleno luč

    Snežna kontrola Fis je odobrila organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prva preizkušnja za moške bo na sporedu 7. marca.
    26. 2. 2026 | 13:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreče v gorah

    V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

    Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
    26. 2. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sodišče EU

    Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

    Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
    26. 2. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

    Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
