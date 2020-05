Velika Britanija za vzor

Ljubljana – Ali so vejperji prehiteli kadilce? Po dnevu praznovanja zagotovo: vejperji vsega sveta svoj dan praznujejo danes, dan pred svetovnim dnevom brez tobaka. Sicer pa vsak dan, ko namesto cigarete prižgejo elektronsko cigareto, praznujejo zmago nad kajenjem, pravijo v Združenju vejperjev Slovenije.Kajenje je dokazano ena najtežjih zasvojenosti, kadilci pa pogosto poskušajo vsaj obvladovati kajenje ali pa popolnoma prenehati z njim, še zatrjujejo v Združenju, čeprav stroka svari, da tudi dolgoročnih posledic e-cigaret domala ne poznamo in da tudi te najbrž niso povsem nedolžne.Kot primer dobre prakse Združenje izpostavlja Veliko Britanijo, kjer uporabo elektronskih cigaret obravnavajo kot enega najboljših načinov za opustitev kajenja in škodljivih tobačnih izdelkov. Družba brez tobaka, dostop do izdelkov, ki lahko zmanjšajo škodo, ki jo povzročajo tobačni izdelki, varnejši nikotinski izdelki, sodelovanje v oblikovanju protitobačnih ukrepov in politik, regulacija varnejših nikotinskih izdelkov, ustrezna davčna politika, ki ne bo temeljila na visokih davkih, ki odvračajo kadilce od varnejših nikotinskih izdelkov – vse to so med drugim smernice vejperskih organizacij po vsem svetu. Zaradi kajenja v Sloveniji letno umre približno tri tisoč oseb, kadi pa vsak četrti odrasli Slovenec.Namen letošnjega svetovnega dneva brez tobaka je zaščititi mlade pred manipulacijo tobačne industrije.