Ali Tanja Starič odhaja z nacionalke?

Po hodnikih nacionalne televizije se je razširilo, da z nacionalne televizije zaradi nevzdržnih razmer odhaja Tanja Starič, novinarka in voditeljica Odmevov, saj se dogajanje v zvezi s spremembami v vodstvu hiše razpleta prepočasi.

Razmišljala naj bi o odhodu na portal N1 v lasti srbskega poslovneža Dragana Šolaka. Prestop naj bi se zgodil s 1. septembrom, odpovedi pa sicer po naših informacijah Staričeva (še?) ni dala. Novinarka je na dopustu in nam je za komentar ni uspelo priklicati.

Staričeva je z nacionalne televizije v preteklosti že odšla leta 2007, in sicer za časa prve vlade Janeza Janše, po izteku svojega mandata na funkciji urednice informativnih oddaj Televizije Slovenija. Najprej je delala za brezplačnik Žurnal24, nato pa za Delo, od koder je odšla nazaj na RTV Slovenija, najprej na radio in nato na televizijo.

Z vrnitvijo pred kamere je prevzela vodenje Odmevov, takrat je za Delo povedala, da so »Odmevi zadnja pika informativnega pregleda dneva in še več. Uredniki in voditelji moramo oddaji dati dodano vrednost, vsak to počne po svoje. Za menoj so dolga leta izkušenj iz različnih medijev, imam znanje iz notranje politike in tudi z drugih področij, to lahko dam oddaji.«

Gledanost Odmevov v zadnjem času pada, podobno je tudi s spremljanjem televizije nasploh. Kot kažejo podatki inštituta Mediana, se je gledanost prvega programa nacionalne televizije v zadnjih desetih letih zmanjšala za 12 odstotnih točk, drugega programa pa za 14 odstotnih točk.

gledanost programov FOTO: Mediana

Portal N1 pa bo okrepila še ena kadrovska pridobitev. Po dvaindvajsetih letih se je namreč časnik Finance odločila zapustiti Bojana Humar, ki bo prevzela urednikovanje slovenske izdaje revije Forbes, saj je Dragan Šolak kupil licenco za izdajanje njegovih edicij pri nas.

Humarjeva je nazadnje urejala poslovni tednik Manager, ki je javnosti morda najbolj znan po vsakoletnih objavah lestvic najbogatejših Slovencev.