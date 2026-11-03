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    Slovenija

    Skoraj tretjina ocenjenih študentskih obrokov ni primernih za vsak dan

    Večji delež prehransko neustreznih obrokov so zaznali pri ponudnikih hitre prehrane ter pri tistih, kjer je bilo doplačilo najnižje oziroma ga sploh ni bilo.
    Večji delež prehransko neustreznih obrokov so zaznali pri ponudnikih hitre prehrane ter pri tistih, kjer je bilo doplačilo najnižje oziroma ga sploh ni bilo. Nasprotno so se razmeroma dobro odrezali obroki javnih zavodov, med njimi dijaških domov, bolnišnic in domov starejših občanov. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Večji delež prehransko neustreznih obrokov so zaznali pri ponudnikih hitre prehrane ter pri tistih, kjer je bilo doplačilo najnižje oziroma ga sploh ni bilo. Nasprotno so se razmeroma dobro odrezali obroki javnih zavodov, med njimi dijaških domov, bolnišnic in domov starejših občanov. FOTO: Voranc Vogel
    Beti Burger, Nina Kraševec
    3. 11. 2026 | 12:31
    3. 11. 2026 | 12:55
    9:56
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    Študentski boni so za številne študente pomemben vir cenovno dostopne prehrane, pogosto tudi edinega toplega obroka v dnevu. Toda ob vprašanju, koliko bodo za kosilo odšteli, je pomembno tudi, kaj dobijo na krožnik. »Ko je denarja malo, o izbiri odloča cena. Zdrava izbira ne sme biti privilegij tistih, ki si to lahko privoščijo,« je na novinarski konferenci o prehranski kakovosti subvencioniranih študentskih obrokov poudarila Jasmina Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

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    Beljakovinski puding ali čips? Niso vsa procesirana živila avtomatsko škodljiva

    Po podatkih ankete Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) približno 70 odstotkov študentov bone uporablja tedensko oziroma večkrat na teden, mnogi tudi vsak dan. Kot je pojasnila Lucija Sevšek iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), njihova uporaba letos občutno narašča.

    Od januarja do oktobra je bilo mesečno koriščenje subvencij v primerjavi z istim obdobjem lani v povprečju večje za 33,5 odstotka. Oktobra so našteli celo največ porabljenih subvencij od začetka spremljanja leta 2011.

    Rast je po njenih besedah treba razumeti tudi v kontekstu visokih cen hrane. Obrok z doplačilom okoli treh evrov je za študente pomemben, zato mora sistem poleg dostopnosti zagotavljati tudi kakovost. ŠOS si prizadeva povečati število ponudnikov zunaj največjih univerzitetnih središč, k sodelovanju pa spodbuja tudi lokalne gostince z bolj zdravo ponudbo.

    Študenti so s sistemom in ponudbo večinoma zadovoljni, predvsem zaradi cenovne dostopnosti in hitro pripravljenih obrokov. Kljub temu opozarjajo na omejeno izbiro polnovrednih jedi, prevlado hitre hrane in pomanjkanje jedi na žlico. Posebne težave imajo študenti z alergijami, saj vsi gostinci ne zagotavljajo ločene priprave hrane.

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    Začetek novega študijskega leta

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Premalo zelenjave

    Kako kakovostna je dejansko subvencionirana prehrana, so na NIJZ preverjali v okviru projekta Dober tek, študent!, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje. Lani so med aprilom in junijem v sodelovanju s Komisijo za študentsko prehrano študentskih organizacij analizirali 142 obrokov pri prav toliko naključno izbranih ponudnikih.

    Študentski inšpektorji so obroke fotografirali in popisali, strokovnjaki NIJZ pa so jih ocenili glede na uporabljene sestavine, razmerja med skupinami živil, način priprave in druge kazalnike prehranske ustreznosti. Pri ocenjevanju je sodeloval tudi strokovnjak za prehrano.

    Med najbolj priljubljene restavracije spadajo kitajske restavracije, picerija Barjan, Meta in Bazilika, Guliver, Spar oziroma katerakoli restavracija, kjer ponujajo dnevna kosila. Te restavracije se nahajajo v bližini fakultet in študentskih domov, tako da so zlahka dostopne.

    Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je pojasnil, da so prvič uporabili sestavljen kazalnik, s katerim so želeli dobiti celovitejšo oceno kakovosti. Večina pregledanih obrokov je bila prehransko sprejemljiva, vendar jih kar 28 odstotkov ni izpolnjevalo meril, da bi jih priporočali za vsakodnevno prehrano. Le desetina je bila sestavljena optimalno in je ustrezala vsem merilom.

    Najizrazitejša pomanjkljivost je bila premajhna količina zelenjave. Čeprav je solata obvezen del študentskega kosila, je bilo zelenjave na glavnem krožniku pogosto zelo malo ali pa je sploh ni bilo. Tudi juhe, ki so bile prisotne pri približno polovici obrokov, večinoma niso vsebovale pomembnejših količin zelenjave.

    Študentje pogrešajo predvsem večjo ponudbo toplih, zdravih obrokov. FOTO: Voranc Vogel
    Študentje pogrešajo predvsem večjo ponudbo toplih, zdravih obrokov. FOTO: Voranc Vogel

    Skoraj polovico krožnika so zavzemale škrobne priloge, predvsem beli riž, testenine in krompir. Polnozrnatih živil in kaš je bilo zelo malo, redko so se pojavljale tudi stročnice. Kadar so bile vključene, je šlo večinoma za fižol ali grah.

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    Študentski boni po vsej državi

    Ribe le pri osmih odstotkih obrokov

    Analiza je pokazala tudi skromno zastopanost ribjih jedi, ki so predstavljale le osem odstotkov pregledanih obrokov. Gregorič je opozoril, da je to lahko deloma posledica študentskih preferenc, vendar tudi pregled jedilnikov kaže, da je ponudba rib razmeroma omejena.

    Spodbudnejše so bile ugotovitve glede mesnih jedi. Večina je vsebovala meso v osnovni obliki in ne visoko predelanih mesnih izdelkov, ti pa so bili kljub temu prisotni pri približno desetini obrokov.

    Vegetarijanski obrok je bil na voljo pri 89 odstotkih pregledanih ponudnikov, veganski pa pri polovici. Vendar sama odsotnost mesa še ne zagotavlja prehranske ustreznosti. Kot je poudaril Gregorič, bo treba v prihodnje preverjati tudi, s čim ponudniki nadomeščajo meso in kako pogosto uporabljajo visoko predelane rastlinske nadomestke.

    Pomemben je tudi način priprave. Čeprav je večina gostincev uporabljalo sprejemljive postopke, je 31 odstotkov obrokov vsebovalo klasično ocvrte sestavine, nekateri celo dve. Pri približno polovici ponudnikov je bila na voljo tudi solnica, kar po oceni NIJZ lahko spodbuja dodatno soljenje že pripravljenih jedi.

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    Boštjančič ustavlja zvišanje subvencij, ki ga je napovedoval Mesec

    Pravila uporabe študentskih bonov

    V Sloveniji so do subvencionirane študentske prehrane upravičeni študenti z veljavnim statusom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in niso redno zaposleni ali samozaposleni, navaja vladna spletna stran.

    Od leta 2026 lahko študentske bone koristijo vse dni v letu, tudi ob koncih tedna, praznikih in med poletnimi počitnicami, med 7. uro in polnočjo, navaja pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane.

    Za vsak koledarski dan jim pripada ena subvencija, dnevno pa lahko izkoristijo največ dve, pri čemer morajo med obrokoma miniti najmanj štiri ure. Neporabljene subvencije se prenašajo iz prejšnjih dveh mesecev, državna subvencija pa od 1. marca 2026 znaša 5,19 evra na obrok; razliko do polne cene plača študent. Boni so osebna pravica in niso prenosljivi.

    Višina subvencije se sicer spreminja skozi leta, trenutno znaša 5,19 evra. V preteklosti so občasno ta znesek zmanjšali, kar je posledično pomenilo višje doplačilo. Skozi leta se je višina subvencije gibala med 3,5 in petimi evri. Najvišje dovoljeno doplačilo za študentski obrok trenutno znaša 3,81 evra. Najvišja cena obroka je trenutno devet evrov.

    Najizrazitejša pomanjkljivost je bila premajhna količina zelenjave. Čeprav je solata obvezen del študentskega kosila, je bilo zelenjave na glavnem krožniku pogosto zelo malo ali pa je sploh ni bilo. Tudi juhe, ki so bile prisotne pri približno polovici obrokov, večinoma niso vsebovale pomembnejših količin zelenjave. FOTO: Blaž Samec
    Najizrazitejša pomanjkljivost je bila premajhna količina zelenjave. Čeprav je solata obvezen del študentskega kosila, je bilo zelenjave na glavnem krožniku pogosto zelo malo ali pa je sploh ni bilo. Tudi juhe, ki so bile prisotne pri približno polovici obrokov, večinoma niso vsebovale pomembnejših količin zelenjave. FOTO: Blaž Samec

    Cenejši obroki pogosto manj ustrezni

    Večji delež prehransko neustreznih obrokov so zaznali pri ponudnikih hitre prehrane ter pri tistih, kjer je bilo doplačilo najnižje oziroma ga sploh ni bilo. Nasprotno so se razmeroma dobro odrezali obroki javnih zavodov, med njimi dijaških domov, bolnišnic in domov starejših občanov.

    Gregorič ocenjuje, da je razlog lahko v bolj organizirani pripravi hrane, strokovnem načrtovanju jedilnikov in usposobljenosti osebja. Pri tem je opozoril na dolgoročne posledice prehranskih navad, ki jih mladi oblikujejo med večletnim študijem. Če se pogosto prehranjujejo z manj ustreznimi obroki, se lahko dejavniki tveganja za zdravje kopičijo že v mladosti.

    Eden od načinov spodbujanja kakovosti je simbol Prava izbira, ki označuje obroke s preverjeno ustreznejšo prehransko sestavo. Po podatkih, predstavljenih na konferenci, je imelo takšno ponudbo le 14 ponudnikov oziroma približno pet odstotkov vseh. Na NIJZ si želijo, da bi se jih v sistem vključilo več.

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    Letno zapade več kot 41 milijonov evrov, namenjenih študentski prehrani

    Kaj prinaša novi razpis?

    Ponudniki študentske prehrane so izbrani na javnem razpisu pristojnega ministrstva. Po pravilniku o subvencioniranju študentske prehrane morajo upoštevati smernice zdravega prehranjevanja za študente, NIJZ pa izvaja strokovno spremljanje, svetovanje in usposabljanje ponudnikov.

    Novi razpis za leti 2027 in 2028 določa najmanj deset različnih obrokov na teden, vsak dan vsaj dva različna topla obroka, od katerih mora biti eden brezmesen, ter najmanj tri različne brezmesne obroke na teden. Obvezna sta tudi ustrezna količina solate in sadje. Med prehranskimi priporočili so omejevanje cvrtja ter pogostejše vključevanje rib in polnozrnatih živil.

    Prehranska kakovost lahko pri ocenjevanju ponudnikov prinese do polovice vseh točk, dodatno se vrednotijo tudi obroki s simbolom Prava izbira. Vendar razpisne zahteve same po sebi še ne zagotavljajo, da bodo vsi ponujeni obroki prehransko uravnoteženi.

    Na NIJZ so zato predlagali razmislek o diferencirani subvenciji, s katero bi ponudnike kakovostnejših obrokov finančno spodbujali. Kot pomemben ukrep izpostavljajo tudi stalno strokovno podporo gostincem pri pripravi zdravih in hkrati privlačnih jedi.

    Da zdrava prehrana ni nujno dražja, je poudarila tudi Jasmina Bevc iz ZPS. Po njenem bi morali glede na porabo javnih sredstev od gostincev zahtevati več odgovornosti za prehransko kakovost. Opozorila je še na odgovornost fakultet, ki bi morale študentom omogočiti bolj zdravo izbiro tudi v prodajnih avtomatih.

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    Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
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    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
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    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
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