Slovenija na zemljevidu širitve Newsmaxa, konservativnega ameriškega medija

Konservativna ameriška televizija Newsmax, ki je letos po lastnih podatkih dosegla prvo dobičkonosno četrtletje in 54,1 milijona dolarjev prihodkov, v zadnjih tednih pospešeno riše evropski zemljevid. Na njem je tudi Slovenija.

Newsmax Balkans iz Beograda že zaposluje okoli 250 ljudi, poljska operacija naj bi jih imela približno sto, nova središča nastajajo v Berlinu, Italiji in Ukrajini, kjer naj bi začeli poročati 20. oktobra iz posebej zgrajenega bunkerja.

Podpredsednik Quenthin Ankri je za Delo poudaril, da sta Hrvaška in Slovenija »zelo pomembni« in da je bil izvršni direktor podjetja ta mesec v Ljubljani. Kdo je in kje točno je bil? Kdaj je ustanovil podjetje in kaj to pomeni za slovenski medijski trg, razmerja med obstoječimi igralci ter ravnotežje med poslom in vplivom?