Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

Varuhi Plečnikovega izročila opozarjajo, da se tako pomembno ustanovo prepušča propadanju in komercialni dejavnosti. Ljubljanski župan se bo odzval danes.

»Križanke brez šole, za katero so bile preurejene, ne bi bile več isti spomenik, saj jim bo odvzeto bistvo,« menijo podpisniki pisma. FOTO:Tomi Lombar

Potem ko so lani na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v Plečnikovih Križankah javnost seznanili z namero ljubljanske občine po lastništvu celotnega kompleksa in namenitvi Festivalu Ljubljana in na noge dvignili civilno družbo zaradi morebitne izselitve šole iz Križank, so Varuhi Plečnikovega izročila pred dnevi na problematiko opozorili v odprtem pismu. Ministra za vzgojo in izobraževanje, ljubljanskega župana in kulturno ministrico so pozvali k jasnemu, strokovnemu in odgovornemu pristopu k oblikovanju prihodnosti Križank. Duh časa Varuhi Plečnikovega izročila so v odprtem pismu zapisali, da jih skrbi propadanje kompleksa in zavedanje, da se dediščina razprodaja za uresničevanje komercialnih, elitističnih in večini nedostopnih dogodkov. »Ob izkazanih namerah Festivala ...