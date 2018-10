Aljažev stolp nazaj na Triglav v sredo dopoldan

Jesenice – Aljažev stolp bodo po temeljiti obnovi s helikopterjem Slovenske vojske na vrh Triglava vrnili v sredo dopoldan, so danes sporočili z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).



Po 123 letih od postavitve so namreč Aljažev stolp 7. septembra odpeljali z vrha Triglava, nato so ga strokovnjaki iz restavratorskega centra ZVKDS, narodnega muzeja Slovenija in delavci jeseniškega podjetja Kov pregledali, opravili različne analize in stolp obnovili. Kot je ob predstavitvi obnovljenega stolpa pred dnevi dejal direktor podjetja Kov Vojo Jovičič so stolp obnovili za naslednjih sto let.



Danes so se strokovnjaki odločili, da bo stolp na vrhu Triglava, pa čeprav so za noč na torek vremenoslovci napovedali sneženje na nadmorskih višinah nad 1.300 metrov, spet stal v sredo po deseti uri.

Že od osme ure zjutraj v sredo bo Aljažev stolp v Mojstrani. Jutri v torek se bodo proti Triglavu odpravili člani ekipe, ki bo poskrbela za postavitev stolpa na vrhu Slovenije.