Alkohol in tobačni izdelki na voljo samo pet minut od šole

Med mladostniki, ki so v adolescenci, ko se jim možgani še razvijajo in so najbolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z alkoholom in nikotinom, je veliko uporabnikov tobačnih in nikotinskih izdelkov ter alkoholnih pijač, za nameček pa so jim ti prelahko dostopni. Skrb vzbujata velika gostota prodajnih mest, kjer so naprodaj izdelki s starostno omejitvijo, in majhna oddaljenost prodajnih mest od šol, so opozorili strokovnjaki na NIJZ. Poudarili so, kako zelo pomembno je preventivno delovanje, pri čemer ima pomembno vlogo tudi omejevanje dostopnosti.

Raziskave so tudi pokazale, da je bila verjetnost, da so mladi skriti kupci lahko kupili alkoholne pijače, kar 60 odstotkov večja v primerjavi z možnostjo nakupa tobačnih in nikotinskih izdelkov. To kaže na še vedno prisotno družbeno desenzibilizacijo za rabo alkohola. Mlajša ko je oseba ob začetku uporabe, hitreje in močneje se zasvoji. Pomembna je preventiva, še posebej omejevanje dostopnosti za mladoletne. Zakonodaja ne prepoveduje oglaševanja alkohola znotraj prodajnih mest.