Stranke soglasne, da je alkohol v prometu problem

Po podatkih NIJZ v Sloveniji na leto zaradi alkohola umre več kot 800 ljudi, torej več kot dva na dan. Zavod Vozim in Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni sta politične stranke pred volitvami vprašala po stališčih do alkohola. Njihova podpora je najvišja pri vprašanju prometne varnosti, pri drugih ukrepih pa soglasja ni. Še vedno tudi nekatere stranke (napačno) mislijo, da obstaja varna meja uživanja alkohola.

Vprašalnik, imenovan Alkoholni semafor, je izpolnilo enajst političnih strank, nekatere pa se nanj niso odzvale, med njimi tudi SDS. Analiza odgovorov je pokazala, da stranke podpirajo ukrepe glede prometne varnosti in zdravja, precej manj pa so enotne pri vprašanju dostopnosti in oglaševanju alkohola ter cenovni politiki alkohola.

Dr. Maja Roškar z NIJZ je na včerajšnji novinarski konferenci na Zavodu Vozim povedala, da je alkohol ena najbolj razširjenih drog pri nas. Po izračunih NIJZ je registrirana poraba alkohola leta 2024 v Sloveniji znašala 10,4 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca, starejšega od 15 let. To pomeni, da je tak prebivalec Slovenije leta 2024 v povprečju spil 82 litrov piva, 42 litrov vina in štiri litre žgane pijače.

Odnos do alkohola

»Večina prebivalcev, 74 odstotkov, vsaj občasno pije alkoholne pijače. Štiriinštirideset odstotkov je takih, ki alkohol pijejo na način, ki že pomeni neko tveganje oziroma je škoda že prisotna. Štiriinosemdeset odstotkov mladostnikov se je do 17. leta že srečalo z alkoholom, vsak tretji petnajstletnik pa poroča, da je prvo alkoholno pijačo spil, ko je bil star 13 let ali manj. Zaradi alkohola imamo približno 850 smrti v povprečju na leto. Gre za vzroke, ki jih v sto odstotkih pripišemo alkoholu. Če bi dodali še prometne nesreče in druge vzroke, bi ugotovili, da od pet do šest oseb v Sloveniji vsak dan umre zaradi alkohola,« je dejala Roškarjeva. Dodala je, da je z alkoholom bolj obremenjen vzhod države.

Roškarjeva je dejala, da jih na NIJZ veseli, da stranke razumejo in podpirajo preventivni vidik, a to ni dovolj: »Stranke so še vedno neenotne glede tega, ali obstaja varna meja pitja alkohola, čeprav obstajajo številni raziskovalni podatki in dokazi, da varne meje ni. To izraža vsesplošen odnos v Sloveniji, ker še vedno menimo, da je zmerno pitje varno. Ampak varna meja pitja alkohola ne obstaja. Dokler ne bomo bolj kritični do alkohola, tudi ne bo napredne alkoholne politike.« Na stališče »Varne meje rabe alkohola ni« je z »da«, torej, da to drži, odgovorilo sedem strank, »ne« pa so odgovorili v skupni listi NSi, SLS in Fokus, Demokrati Anžeta Logarja, Mi, socialisti! in Resnica.

Prihodnost

Enak vprašalnik so političnim strankam poslali prvič pred državnozborskimi volitvami leta 2022. Direktor Zavoda Vozim David Razboršek je povedal, da je zavedanje političnih strank o problemu alkohola zdaj večje, a je poudaril: »Želimo si, da se bodo ti odgovori pretopili tudi v dejanja v prihodnjih štirih letih. Dejstvo je, da Slovenija nima alkoholne politike, tako kot večina evropskih držav ne zaradi različnih interesov industrij. Prvič po dolgem času imamo sprejet dvoletni akcijski načrt, hkrati pa kar nekaj perečih tem, od označevanja izdelkov, dostopnosti alkohola do minimalne cene alkohola in nekaj zelo učinkovitih ukrepov, za katere do zdaj ni bilo razumevanja.«

Razboršek je še dejal, da mora nova vlada takoj zagotoviti sredstva za ureditev vprašanja etilometrov, skladno z odločbo ustavnega sodišča, da bodo to uredile, so odgovorile vse stranke: »Prav tako je nesprejemljivo, da zakon o pravilih cestnega prometa vožnjo pod vplivom alkohola še vedno obravnava le kot sekundarni vzrok prometnih nesreč. Poleg tega moramo odpraviti pravne pomanjkljivosti pri začasno odvzetih vozniških dovoljenjih. Sedanji postopki omogočajo, da kršitelji preveč preprosto dobijo dovoljenje nazaj še pred izrekom kazni. V razmislek politiki podajamo še zahtevo 0,0 za vse voznike, saj nas mladi na terenu ves čas sprašujejo, zakaj to velja le za mlade in poklicne voznike ter ne za vse.« S predlogom, da bi postopno za vse voznike veljala zahteva 0,0, se sicer nista strinjali le dve stranki, in sicer SNS in Resnica.