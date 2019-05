Alkohol »odnesel« Roberta Mundo

Andrej Kolbl je postal novi prvi kriminalist PU Maribor. FOTO: Oste Bakal

Maribor – Kot je danes v sporočilu za javnost zapisal Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor, Sektor kriminalistične policije PU Maribor (SKP PU), že od minule srede, 1. maja 2019, po pooblastilu Generalne direktorice policije, vodi, višji kriminalistični inšpektor - specialist SKP. », dosedanji vodja SKP PU Maribor, od 1. maja 2019 naprej opravlja naloge višjega kriminalističnega inšpektorja - specialista SKP I v vodstvu SKP PU Maribor,« je še pripisal Šadl.Očitno je torej alkohol le »odnesel« prvega dosedanjega kriminalista PU Maribor. Ne gre namreč prezreti, da so Roberta Mundo, v prvi polovici februarja med rutinskim pregledom, pri Hočah, zaustavili mariborski policisti. Munda je opravil preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v organizmu 0,51 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, torej nekaj več kot en promil. Takrat so mu policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola izrekli 900 evrov globe in 16 kazenskih točk, za en dan pa so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.Po naših podatkih je Munda kmalu zatem poravnal zakonsko določeno polovico denarne kazni, kazenske točke pa so mu ostale in bodo veljale dve leti, ko bodo lahko izbrisane, seveda če v tem času ne bo dobil še dve točki, kar bi pomenilo, da bo ostal brez vozniškega dovoljenja, ki mu ga sodišče, enako kot vsakemu državljanu lahko pogojno vrne.Sicer pa so nekdanjega vodjo SKP PU Maribor, sprožili tudi disciplinski postopek, ki ga je vodila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Po omenjenem dogodku je policija posredovala sporočilo, v katerem so zapisali, da morajo policisti v skladu s kodeksom policijske etike tudi v zasebnem življenju skrbeti za varovanje in utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije.