Alkoholna zakonodaja pred spremembami: kaj kažejo podatki o Sloveniji

Ob razpravi o osnutku predloga zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil veljavno zakonodajo na področju alkohola in tobaka ter med drugim predvideva možnost sprostitve nekaterih omejitev, znova prihajajo v ospredje podatki o porabi alkohola in njegovih zdravstvenih posledicah v Sloveniji.

Eurostat je oktobra lani objavil podatke, po katerih sta imeli zahodna in vzhodna Slovenija leta 2022 med regijami EU največja deleža smrti zaradi duševnih in vedenjskih motenj, povezanih z uživanjem alkohola. Delež, izračunan na podlagi starostno standardiziranih stopenj umrljivosti, je v zahodni Sloveniji znašal 1,66 odstotka, v vzhodni Sloveniji 1,51 odstotka, povprečje EU pa je bilo 0,35 odstotka.

Minister za zdravje Tadej Ostrc je včeraj pojasnil, da je osnutek predloga zakona za zdaj zgolj delovno gradivo, ki povzema različne pobude deležnikov in še ni bilo strokovno obravnavano. Poudaril je, da vključitev posameznih možnosti v gradivo še ne pomeni, da jih ministrstvo podpira ali namerava vključiti v predlog zakona.

Kaj kaže osnutek predloga Osnutek predloga ne vsebuje nekaterih veljavnih ukrepov na področju alkohola in tobaka, med drugim prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, prav tako je izvzeta prepoved arom v elektronskih cigaretah.

Po njegovih besedah je treba preučiti vse pobude, tudi predloge za sprostitev prodaje alkohola, ter na podlagi strokovnih analiz preveriti, ali obstoječi ukrepi še dosegajo svoj namen. O morebitni odpravi prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in na bencinskih servisih se še niso pogovarjali, o tem pa bo razpravljala delovna skupina, ki jo bodo imenovali za pripravo zakona.

Namen enotnega preventivnega zakona je po besedah ministra Ostrca poenotiti razpršene določbe, odpraviti morebitna podvajanja ter jasneje določiti cilje, odgovornosti in merila za ocenjevanje učinkovitosti preventivnih ukrepov. FOTO: Jože Suhadolnik

Minister ni pojasnil, kdo je pripravil osnutek zakona

Kdo je pripravil osnutek, minister ni pojasnil. Na vprašanje, zakaj ne podpre stališč zdravstvene stroke, je odgovoril, da so mnenja strokovnjakov pogosto različna in da ga zanimajo predvsem konkretni podatki o težavah zaradi alkohola in učinkovitosti ukrepov. Dopustil je tudi možnost zaostritve alkoholne politike. »Mogoče pa res potrebujemo bolj restriktivno politiko,« je dejal.

Namen enotnega preventivnega zakona je po njegovih besedah poenotiti razpršene določbe, odpraviti morebitna podvajanja ter jasneje določiti cilje, odgovornosti in merila za ocenjevanje učinkovitosti preventivnih ukrepov.

Poraba alkohola se je zmanjšala, manj je tudi kadilcev

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je konec septembra objavil, da se je registrirana poraba alkohola v Sloveniji leta 2025 zmanjšala za skoraj deset odstotkov, na 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let. To je liter manj kot leto prej. Zmanjšal se je tudi delež kadilcev, in sicer s 23,2 odstotka leta 2019 na 20,9 odstotka leta 2025.

Eurostat je oktobra lani objavil podatke, po katerih sta imeli zahodna in vzhodna Slovenija leta 2022 med regijami EU največja deleža smrti zaradi duševnih in vedenjskih motenj, povezanih z uživanjem alkohola. FOTO: Mavric Pivk

Kljub zmanjšanju registrirane porabe alkohola podatki NIJZ kažejo, da je tvegano in škodljivo pitje še vedno precej razširjeno. Po podatkih nacionalne Ankete o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD) je leta 2023 alkoholne pijače v zadnjih 12 mesecih uživalo 74 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 74 let. Med odraslimi, starimi od 18 do 74 let, se jih je 43 odstotkov v zadnjem letu vsaj enkrat opilo, 44 odstotkov pa jih je vsaj enkrat pilo tvegano ali škodljivo. Med mladostniki, starimi od 15 do 17 let, jih je alkoholne pijače uživalo 62 odstotkov, 35 odstotkov pa se jih je vsaj enkrat opilo.

Raziskava je pokazala tudi, da se je med odraslimi, ki uživajo alkohol, od leta 2012 do 2023 povečal delež tveganega ali škodljivega pitja, predvsem med ženskami.

Na NIJZ ob tem pozivajo k zaostritvi davčne zakonodaje na področju tobačnih izdelkov in omejitvi števila prodajnih mest. Ostrc je pojasnil, da bo treba ukrepe uskladiti medresorsko, saj davčna politika ni v pristojnosti ministrstva za zdravje.

V poslanski skupini Svoboda medtem napovedujejo odločno nasprotovanje vsakršnemu rahljanju ukrepov, ki dokazano varujejo javno zdravje. Poudarjajo, da omejitve pri prodaji alkohola in tobaka niso bile uvedene zaradi »nagajanja gospodarstvu«, temveč zaradi varovanja zdravja prebivalcev. »Zdravstvena politika se ne sme pisati po željah gospodarskih in interesnih skupin. Minister za zdravje mora biti najprej in predvsem minister za zdravje ljudi,« so sporočili.

Od ministra pričakujejo tudi pojasnila, kdo je pripravil osnutek zakona, na čigavo pobudo, s katerimi deležniki so potekali pogovori in na katerih strokovnih podlagah temeljijo predlagane spremembe.