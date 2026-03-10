  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pesnik. Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes.
    Prof. dr. Alojz Ihan FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Prof. dr. Alojz Ihan FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    10. 3. 2026 | 20:40
    10. 3. 2026 | 21:08
    5:14
    A+A-

    Umrl je Alojz Ihan, zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj, so sporočili na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot so zapisali, je slovenska medicina izgubila izjemnega strokovnjaka, javnost pa pronicljivega razlagalca znanosti in sveta. Star je bil 64 let.

    Direktor, ki ne drži v rokah obeh koncev bilance, nima poslovne avtoritete

    Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes, vse skupaj je v našem arhivu okoli 600 njegovih zapisov. Zahteval je, da so vse njegove kolumne odklenjene in tako dostopne širši množici bralcev. Zadnja kolumna z naslovom Direktor, ki ne drži v rokah obeh koncev bilance, nima poslovne avtoritete kritizira organizacijo slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Njegova glavna teza je, da so težave – predvsem dolge čakalne vrste – posledica slabega upravljanja sistema in neučinkovite vloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ne pa prisotnosti zasebnikov.

    ALOJZ IHAN V DELU

    Alojz Ihan je bil gost Delovega podkasta V ambulanti dr. Orla. FOTO: Marko Feist/Delo
    Alojz Ihan je bil gost Delovega podkasta V ambulanti dr. Orla. FOTO: Marko Feist/Delo

    Ihan je bil redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Kot vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja obrata za proizvodnjo celic CAR-T je pomembno zaznamoval razvoj sodobne imunologije in klinične mikrobiologije v Sloveniji. Njegovo strokovno delo je obsegalo diagnostiko prirojenih okvar imunskega sistema ter razvoj naprednih celičnih terapij za zdravljenje raka, so ob njegovi današnji smrti zapisali na zdravniški zbornici.

    image_alt
    Alojz Ihan: »V vsakdanjem življenju ne čutiš, da si država pravzaprav – ti sam«

    Širša javnost ga je spoznala v času epidemije covida-19, ko je na javnosti razumljiv način pojasnjeval, kako se virus širi in kako ga je možno omejiti. S tem pa je po mnenju zdravniške skupnosti postal »eden najpomembnejših glasov znanstvenega razuma« v slovenski javnosti.

    »S svojo mirno, argumentirano in razumljivo razlago je pomagal ljudem razumeti delovanje virusov, pomen cepljenja in širše družbene razsežnosti epidemije,« so ob tem zapisali na zbornici. Za svoje izjemno delo na področju komuniciranja znanosti je leta 2021 prejel naziv komunikator znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

    image_alt
    Globoko strokovnost povezuje s humanistično mislijo

    Bogata kariera

    Ihan je po diplomi na medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1987 svojo poklicno pot začel na Inštitutu za mikrobiologijo. Raziskovalno se je izpopolnjeval tudi v tujini, med drugim na Nacionalnem inštitutu za raziskave raka v Genovi ter na Armed Forces Radiobiology Research Institute v Bethesdi v ZDA. Doktorat medicinskih znanosti je pridobil leta 1993, leta 1997 pa postal specialist klinične mikrobiologije. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja.

    image_alt
    Programi za volitve

    Kot pedagog je generacijam študentov medicine, farmacije, biotehnologije in kemije približeval zapleten svet imunskega sistema. »S svojo znanstveno radovednostjo, intelektualno širino in jasno mislijo je navdihoval mlade raziskovalce in zdravnike,« so navedli na zbornici.

    Njegova bibliografija obsega več kot 1500 enot, med njimi več kot 120 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah ter 18 univerzitetnih učbenikov. Pomemben del njegovega opusa predstavljajo tudi poljudnoznanstvene knjige, s katerimi je zapletene zakonitosti imunskega sistema približal širši javnosti. Skoraj 15 let je bil tudi glavni in odgovorni urednik strokovne revije Isis.

    image_alt
    Paradoksi ločevanja

    »Alojz Ihan pa je bil mnogo več kot le vrhunski znanstvenik. Bil je tudi pesnik, pisatelj in esejist, ki je s svojo literarno občutljivostjo raziskoval meje med znanostjo, človekom in družbo,« so zapisali. Njegovo literarno delo obsega pesniške zbirke, romane in eseje, za katere je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada.

    S svojim delom je navdihoval mlade raziskovalce in zdravnike. FOTO: Leon Vidic/Delo
    S svojim delom je navdihoval mlade raziskovalce in zdravnike. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Zavezan resnici

    »Prof. dr. Alojz Ihan je bil izjemno radoveden in pronicljiv mislec, ki je svet razumel z znanstveno natančnostjo in humanistično občutljivostjo. V javnih nastopih je vedno ohranjal spoštljiv ton, razumljivost in zavezanost resnici, zaradi česar je bil med ljudmi prepoznan kot zaupanja vreden sogovornik,« so ob njegovi smrti zapisali na zbornici. Dodali so, da bo v spominu ostal kot izjemen zdravnik, učitelj, urednik, pisatelj in mislec.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

    Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
    Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

    Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Alojz Ihansmrtslovokoronavirus

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Za prvi gol izbral odličen trenutek, Liverpool občutil turško moč

    Galatasaray v osmini finala lige prvakov ne bo le opazovalec, prvo tekmo osmine finala z Liverpoolom so dobili z 1:0.
    10. 3. 2026 | 20:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    ZDA v prvih dveh dneh vojne proti Iranu porabile ogromne vsote

    Vojna ZDA trenutno stane okrog milijardo dolarjev na dan, vlada predsednika Donalda Trumpa pa bo kongres kmalu zaprosila za dodatna proračunska sredstva.
    10. 3. 2026 | 20:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zaostritev konflikta

    140 ranjenih ameriških vojakov

    Bela hiša pravi, da zmaguje, ameriška vojska pa se bo umaknila po lastnem urniku.
    Barbara Kramžar 10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pesnik. Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano - Cortina 2026

    Do olimpijske kolajne je prišel s pomočjo ChatGPT

    Parabiatlonec Maksim Muraškovski je razkril, kako mu je orodje umetne inteligence pomagalo pri pripravah na igre v Milanu in Cortini.
    10. 3. 2026 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zaostritev konflikta

    140 ranjenih ameriških vojakov

    Bela hiša pravi, da zmaguje, ameriška vojska pa se bo umaknila po lastnem urniku.
    Barbara Kramžar 10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pesnik. Za Delo je bil kolumnist od leta 2019 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano - Cortina 2026

    Do olimpijske kolajne je prišel s pomočjo ChatGPT

    Parabiatlonec Maksim Muraškovski je razkril, kako mu je orodje umetne inteligence pomagalo pri pripravah na igre v Milanu in Cortini.
    10. 3. 2026 | 20:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo