Alojz Kovšca ostaja predsednik državnega sveta

Ljubljana - Državni svetnice in svetniki so s 25 glasovi podpore med 36 prisotnimipotrdili za predsednika državnega sveta, 33 glasov podpore pa je prejel njegov podpredsednik. Oba torej nadaljujeta v funkciji, na katerega sta bila izvoljena že leta 2008. Državni svet za razliko državnega zbora namreč vodstvo voli ponovno na polovici petletnega mandata, kar Kovšca razume kot neke vrste zagotovilo, da se naštetih ne izvoli, če svojega dela ne opravljajo kakovostno.Tako Kovšca kot Švagan sta bila na koncu edina kandidata za funkciji. Stari novi predsednik pa je po izvolitvi, kamor sta ga predlagali interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter interesna skupina delodajalcev, zagotovil, da bodo njegova vrata svetnicam in svetnikom vedno odprta ter da bo prisluhnil tudi kritikam njegovega dela.Med prihodnjimi načrti pa je nanizal prizadevanja za ureditev postopka ponovnega odločanja oziroma t. i. četrtega branja, za kar si predvsem v luči povečanja moči državnega sveta napram državnem zboru državni svetniki prizadevajo že dolgo. Po zadnjih pogovorih z nekaterimi političnimi strankami Kovšca ugotavlja, da se bo tudi o tem še mogoče pogovarjati.