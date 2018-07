Alternativni umetniki praznijo Sokolca

Novo mesto – Potem, ko je občina Novo mesto v torek dopoldne s pomočjo policije in varnostnikov iz Sokolca deložirala edinega takrat prisotnega ustvarjalca in dostop v stavbo preprečila s kovinsko ograjo, alternativni umetniki včeraj niso mogli do svojih stvari.

Simona Fajfar

»Obvestili smo varnostnike, da pridemo po svoje stvari,« je včeraj dejal Sebastjan Šeremet, vodja alternativnih umetnikov, ko je s kolegi in kamionom popoldne prišel pred Sokolca. Iz zgradbe, ki je bil eden prvih Narodnih domov v Sloveniji – temeljni kamen so postavili leta 1873 –, in je kulturni spomenik državnega pomena, naj bi začeli odvažati umetniška dela, slike, kipe, instalacije, tudi oder, v katerem je za okoli 3000 evrov materiala in električno napeljavo, ki so jo uredili za koncerte.

"Po uri in pol čakanja ob varnostniku, ki je imel ključ, a ne dovoljenja z občine Novo mesto, da nas bi lahko spustil v stavbo, sem poklical policijo, ker ne morem do svojih stvari," pravi Sebastjan Šeremet. Na občini Novo mesto so vedeli, da bo Šeremet prišel po stvari, zato so mu - pravijo na občini - jasno povedali, kakšen je postopek: "Oglasiti se mora v prostorih mestne občine Novo mesto, da z varnostno službo uskladi dostop do sicer zaprtega objekta." Tako pa je Šeremet prišel do zgradbe z devetimi ljudmi, ki jih varnostnik ne more nadzirati, pravijo na občini, kejr še dodjajo, da z njimi nimajo "najboljših izkušenj". Šeremet komentira: "Hočejo nas vreči ven, pa nas ne spustijo."