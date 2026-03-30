    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Ambulante pro bono​​ še vedno potrebujemo

    Nezavarovanim je pomoč na voljo v ambulantah pro bono v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Kranju
    Najstarejša ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, na Mislejevi 3 v Savskem naselju, deluje od leta 2002. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Najstarejša ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, na Mislejevi 3 v Savskem naselju, deluje od leta 2002. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    30. 3. 2026 | 06:00
    Koliko ljudi v Sloveniji živi brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, ni mogoče ugotoviti. Po podatkih ZZZS za slovenske državljane, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, se njihovo število zmanjšuje. Trenutno je brez urejenega zavarovanja več kot leto dni 564 slovenskih državljanov oziroma 0,03 odstotka vseh zavarovanih oseb; pred desetletjem jih je bilo 810, torej 0,04 odstotka vseh državljanov; koliko je tistih, ki nimajo slovenskega državljanstva, pa ni znano.

    Ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, lahko dobijo pomoč v štirih ambulantah​ pro bono, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Kranju. Smiselno bi bilo urediti status ambulant pro bono v našem zdravstvenem sistemu. Vanje še vedno prihajajo izbrisani, ki so predvsem starejši ljudje. ZZZS poziva k spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje od leta 2024.

    Ambulante pro bono

    Sprejmejo vsakogar, ki pride pred vrata

    Pred desetletji so med pacienti pro bono ambulant prevladovali brezdomci, danes pa pomoč iščejo večinoma tujci, ki čakajo na ureditev dokumentov.
    Nataša Čepar 18. 11. 2024 | 06:00
    Različna zavarovanja

    Okrepiti je treba socialni model zdravstvenega zavarovanja

    Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je imelo septembra lani 1.487.680 prebivalcev, od teh je približno tretjina starejših.
    Andreja Žibret 30. 1. 2023 | 14:00
    Pisma bralcev

    CSD Ljubljana: poziv državi ob Zoranovi tragediji

    Zoran Tešanović je zadnja leta preživel na zunanjem robu Ljubljanske obvoznice.
    7. 1. 2023 | 05:00
    Tragična smrt

    V nočnem požaru v Stegnah je umrl brezdomec

    Kriminalisti niso ugotovili znakov, da bi bil ogenj lahko posledica kaznivega dejanja.
    Aleksander Brudar 15. 12. 2022 | 06:00
    Stanislav Mahne

    »Naj mlajši kolegi branijo naše javno zdravstvo!«

    Nekdanji primarij kirurškega oddelka v Splošni bolnišnici Izola že sedem let vodi pro bono ambulanto v Kopru.
    Nataša Čepar 18. 5. 2021 | 06:00
    Humanitarna pomoč

    Rdeči križ ne sprejema oblačil, Karitas pa

    Po oblačila prihajajo ljudje z nizkimi prihodki, prejemniki denarne pomoči, družine z več otroki.
    11. 11. 2020 | 06:00
    Neredni plačniki

    Vse več ljudi brez pravic iz zdravstvenega zavarovanja

    Če dolg za plačilo prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja preseže določen znesek, se pravice zadržijo. To ni primerna sankcija, menijo na ZZZS.
    Brigite Ferlič Žgajnar 24. 10. 2024 | 08:10
    Intervju

    Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

    S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
    Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
    Kolumna

    Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

    Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
    Spremljamo

    Iran zadel izraelsko kemično tovarno

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    29. 3. 2026 | 06:57
    Liga NBA

    Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je!«

    Luka Dončić je na zadnji lestvici zdrsnil na četrto mesto v glasovanju za MVP sezone, tudi Ljubljančan pa nima odgovora, zakaj je temu tako.
    Nejc Grilc 29. 3. 2026 | 05:00
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Gaza

    Vpletanje Slovenije v vojno

    Ni moralnih zadržkov in ni človečnosti ter ni milosti. Obstajajo samo še sovraštvo, pohlep, zlo in interesi.
    30. 3. 2026 | 08:00
    Miami

    Sinner s podrtim rekordom prvi po Federerju s sončnim dvojčkom

    Mladi Italijan je na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in vse do finala ni oddal niza.
    30. 3. 2026 | 07:30
    Spremljamo

    Vredno branja

    Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

    Siddharta in Big Foot Mama za 27. novembra napovedujeta koncert v Stožicah na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Kaj skupini pripravljata?
    30. 3. 2026 | 07:00
    Vojna v Iranu

    Antisemitizem in ZDA

    Vsi se sprašujemo, ali še vedno lahko spoštujemo ZDA, ali pa se strinjamo, da je Trump težava za ZDA in ves svet.
    30. 3. 2026 | 07:00
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    POMEMBEN POTENCIAL

    Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
