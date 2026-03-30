Ambulante pro bono​​ še vedno potrebujemo

Koliko ljudi v Sloveniji živi brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, ni mogoče ugotoviti. Po podatkih ZZZS za slovenske državljane, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, se njihovo število zmanjšuje. Trenutno je brez urejenega zavarovanja več kot leto dni 564 slovenskih državljanov oziroma 0,03 odstotka vseh zavarovanih oseb; pred desetletjem jih je bilo 810, torej 0,04 odstotka vseh državljanov; koliko je tistih, ki nimajo slovenskega državljanstva, pa ni znano.

Ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, lahko dobijo pomoč v štirih ambulantah​ pro bono, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Kranju. Smiselno bi bilo urediti status ambulant pro bono v našem zdravstvenem sistemu. Vanje še vedno prihajajo izbrisani, ki so predvsem starejši ljudje. ZZZS poziva k spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določa zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje od leta 2024.