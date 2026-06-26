Američani in Britanci množično prihajajo v Slovenijo, kampi blestijo

Kljub večmesečni geostrateški negotovosti in ponekod tudi višjih cenah prevoza ter storitev želja po potovanjih, kot kaže, ne pojenja. To potrjujejo tudi turistične številke o obisku v predsezoni, ki so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem ponovno spodbudne. V prvem četrtletju smo tudi Slovenci več zasebno in poslovno potovali.

V maju 2026 so v nastanitvenih obratih poročali o 680.000 prihodih turistov in skoraj 1,6 milijona njihovih prenočitvah – prvih je bilo tako za desetino več, drugih za skoraj 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Petmesečna rast prihodov je bila 6,3-odstotna in prenočitev 7,3-odstotna. K rasti so prispevali predvsem tuji gostje, po prihodih največ iz Italije, Nemčije in Avstrije. V tem obdobju se je izjemno povečal obisk gostov iz Nemčije, za 29 odstotkov, pa tudi iz ZDA (59.387) in Združenega kraljestva (52.037); Američanov je bilo več za slabo četrtino, Britancev za kar 38 odstotkov.