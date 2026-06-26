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    Američani in Britanci množično prihajajo v Slovenijo, kampi blestijo

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    Maja Grgič
    26. 6. 2026 | 05:00
    26. 6. 2026 | 07:22
    8:50
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    Kljub večmesečni geostrateški negotovosti in ponekod tudi višjih cenah prevoza ter storitev želja po potovanjih, kot kaže, ne pojenja. To potrjujejo tudi turistične številke o obisku v predsezoni, ki so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem ponovno spodbudne. V prvem četrtletju smo tudi Slovenci več zasebno in poslovno potovali.

    V maju 2026 so v nastanitvenih obratih poročali o 680.000 prihodih turistov in skoraj 1,6 milijona njihovih prenočitvah – prvih je bilo tako za desetino več, drugih za skoraj 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Petmesečna rast prihodov je bila 6,3-odstotna in prenočitev 7,3-odstotna. K rasti so prispevali predvsem tuji gostje, po prihodih največ iz Italije, Nemčije in Avstrije. V tem obdobju se je izjemno povečal obisk gostov iz Nemčije, za 29 odstotkov, pa tudi iz ZDA (59.387) in Združenega kraljestva (52.037); Američanov je bilo več za slabo četrtino, Britancev za kar 38 odstotkov.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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