Rick Perry: »Ameriška tehnologija je najboljša tehnologija«

Varnostni in okoljski vidik

Model Westinghousovega reaktorja na Svetovnem jedrskem sejmu leta 2014. FOTO: REUTERS/Benoit Tessier

Evropa največji kupec ameriškega plina

Trumpova administracija na vsak način spodbuja izvoz ameriškega naravnega utekočinjena plina. FOTO: REUTERS/Leah Millis

Severni tok 2 pod pritiskom sankcij

Večja varnost, boljša tehnologija in želja po krepitvi bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA so ključni razlogi, zakaj bi morala Slovenija pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško izbrati ameriškega ponudnika, je med pogovorom s skupino tujih in domačih novinarjev poudaril ameriški minister za energetiko, ki se v Sloveniji udeležuje vrha Pobude treh morij.»Več kot očitno je, da želimo biti vaš partner. Slovenija morda ni na radarju tistih, ki iščejo poslovne priložnosti, a za ZDA ste pomembna država,« je poudaril Perry, ki bo svojo udeležbo na vrhunskem zasedanju v Ljubljani poskušal izkoristiti tudi za spodbujanje sodelovanja med državama na področju energetike.Na vprašanje Dela, zakaj bi v konkurenci s francoskimi, kitajskimi in ruskimi proizvajalci jedrskih elektrarn Slovenija izbrala ravno ameriškega, je minister opozoril tako na varnostni kot na tehnološki vidik izbire, pri tem pa odločno zagovarjal sodelovanje z ZDA kot najboljšo možnost.»Ameriška tehnologija je najboljša tehnologija, Westinghouse pa proizvaja najboljše reaktorje na svetu,« je poudaril Perry.Slovenijo je še posebno izpostavil kot potencialno »izjemen« trg za tehnologijo malih modularnih jedrskih reaktorjev, ki po ministrovem mnenju predstavljajo prihodnost razvoja jedrske energije. Kot njihove glavne lastnosti je naštel varnost, nizke stroške izdelave in njihovo okoljsko prijaznost.Prihodnji mesec bosta evropska komisija in ameriško ministrstvo za energetiko v Bruslju organizirali prvo evropsko-ameriško konferenco na temo malih modularnih reaktorjev, na katero je Perry med svojimi današnjimi srečanji povabil tako predsednika republikekot premieraPerry je širjenje uporabe jedrske energije opisal kot edini način za trajno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. »Mislim, da vsi stremimo k istemu cilju, in sicer izboljšanju podnebja. Jedrska energije brez kakršnih koli emisij bo ključna za uresničevanje tega cilja,« je povedal minister, rekoč da je takšno tudi stališče Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA).Ameriški minister za energetiko bo večino časa na vrhu Pobude treh morij namenil opozarjanju na potrebo po diverzifikaciji energetskih virov v Srednji in Vzhodni Evropi, kar je tudi eden od glavnih cilje pobude. »Varno in suvereno Evropo si predstavljamo kot Evropo, ki ji ne grozi gospodarsko, politično in energetsko izsiljevanje z vzhoda. Predstavljamo si jo tudi kot Evropo z diverzificiranimi viri energije,« je strnil stališča Trumpove administracije.Perry je v pogovoru z novinarji izpostavil podatek, da je bila EU v letošnjem letu največji kupec ameriškega utekočinjenega naravnega plina (LNG). Količine plina, ki so jih ZDA v letošnjem letu izvozile v Evropo, so bile po njegovih besedah »izjemne« in bodo v prihodnjih letih samo še naraščale.»V Evropi je ogromno apetita po čistejših gorivih. Če namerava Evropa transformirati svoje gospodarstvo in povečati proizvodnjo, bo to energijo potrebovala. Če se Nemci odločijo, da se bodo popolnoma odpovedali kakršni koli obliki jedrske energije, se jim lahko zgodi dvoje: ali jim bo zmanjkalo elektrike ali pa bodo uporabljali LNG. Druge možnosti preprosto nimajo,« je poudaril Perry.Na kratko je spregovoril tudi o napovedih Trumpove administracije, da bodo uvedle sankcije glede gradnje plinovoda Severni tok 2. Pogajanja o tem po njegovih besedah še potekajo, podjetja, ki sodelujejo pri gradnji Severnega toka 2, pa se zavedajo težav, ki jim jih to lahko prinese.»Večina držav članic EU nasprotuje temu plinovodu, saj se nočejo zanašati na samo en vir energije. Zavedajo se, kaj se zgodi, ko je Rusija edini ponudnik energije. Nastane problem,« je bil jasen Perry.