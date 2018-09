Nova ameriška veleposlanica: Slovenija si je zagotovila izjemen sloves na področju mednarodnega sodelovanja

Odbor ameriškega senata za mednarodne odnose je včeraj soglasno brez ugovora potrdil nominacije osmih kandidatov za veleposlanike, med njimi tudi, ki jo Bela hiša pošilja v Slovenijo. Nominacije mora potrditi še celoten senat. Kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji, podjetnica in humanitarna aktivistka Lynda Blanchard , se je članom odbora za mednarodne odnose predstavila sredi avgusta, zaslišanje pa je potekalo gladko brez težav.V svojem nastopu je Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah. Med drugim je izpostavila, da si je Slovenija, čeprav je mlada država, že zagotovila izjemen sloves na področju mednarodnega sodelovanja. V okviru zveze Nato pa so slovenski vojaki podpirali ameriški misiji v Afganistanu in Iraku.Pohvalila je tudi, da je slovenska vlada sprejela stroge ukrepe v boju proti trgovini z ljudmi, slovenske institucije pa so varuhi državljanskih svoboščin in promovirajo človekove pravice doma in po svetu.V svoji izjavi je med drugim še dejala, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za prvo damoZa zdaj še ni znano, kdaj bo Blanchardova dobila zeleno luč senata, vendar se bo to verjetno zgodilo hitro in skoraj zagotovo brez glasovanja soglasno, saj ne gre za sporno imenovanje.