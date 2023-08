Ana Roš z licitacijo za septembrsko dobrodelno večerjo

Priznana kuharska mojstrica Ana Roš Stojan ter njene ekipe restavracije Hiše Franko, bistroja Ana in Slon ter Pekarne Ana so se v luči poplav odločili za izvedbo dobrodelne večerje. V ta namen so zagnali licitacijo za vstopnice za večerjo, izkupiček bo namenjen prizadetim v poplavah. Večerja bo 4. septembra v bistroju Ana in Slon v Ljubljani.

»Naša odločitev, da združimo moči, izhaja iz globokega sočutja do vseh tistih, ki so jih prizadele poplave v Sloveniji. Med prizadetimi so tudi ljudje, ki jih poznamo, naši prijatelji in kolegi,« je Ana Roš Stojan pojasnila svojo odločitev.

Celoten znesek, ki ga bodo zbrali, bo preko dobrodelnega sklada, ki sta ga z možem Urbanom Stojanom Rošem za njuno poroko odprla pri Slovenski Karitas, namenjen družini, ki je ostala brez vsega.

Pomoč tudi v prihodnje

V ekipi Ane Roš poudarjajo, da dobrodelna večerja ni le enkraten dogodek, temveč prvi korak v trajni podpori. »Naša skupna podpora se ne bo končala s to večerjo. Družino bomo spremljali tudi v prihodnje in ji pomagali, dokler si ne bodo ustvarili vsaj približno človeku dostojnega življenja,« pravi Ana Roš Stojan.

V kuhinji se bo Ani Roš Stojan in Aninim ekipam pridružila tudi Martina Breznik iz Hiše Raduha iz Luč. Pri pripravi dobrodelne večerje pa bodo sodelovali tudi nekateri nekdanji člani ekipe Hiše Franko, med drugim sommelier Alen Audič in slaščičarka Maša Salopek.

Izklicna cena celotnega menija z vinsko ali brezalkoholno spremljavo znaša 520 evrov na osebo. Ker je število mest omejeno, priporočajo, da zainteresirani pohitijo pri licitiranju svoje vstopnice. Vsi, ki se večerje ne morejo udeležiti, a želijo prispevati, pa svoj prispevek lahko donirajo tudi neposredno preko Slovenske Karitas.

Ekipa Hiše Franko se je sicer kot samostojna enota odločila tudi za dodatno finančno pomoč prizadetim v poplavah. Del dobička od prodaje kosil v Kobaridu vse tja do konca oktobra bo družina Hiše Franko namenila istemu dobrodelnemu skladu, ki je odprt pri Karitas.