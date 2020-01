FOTO:Analitiki: Šarčeva poteza strateško pametna

FOTO: Roman Šipič/Delo

FOTO: osebni arhiv

FOTO: Ciril Jazbec

, nekdanji dolgoletni politik, ocenjuje: »Odločitev o odstopu premiera je presenečenje, ker se je zgodilo tako hitro. Vlada se je spotaknila ob problemu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki sicer okupira slovensko politiko, je pa dejansko marginalen.Očitno pa je Šarec ugotovil, da vlado sicer lahko obdrži, da pa zares do konca mandata ne more pomembnega storiti in bi zato račun plačal ob rednih volitvah. To, kar je zdaj naredil, torej, da je sam odločil, kdaj bo šel na predčasne volitve, in ne da bi mu to določil kdo drug, je zagotovo njegova prednost oziroma je tehnično pametna rešitev.Ima pa ta odločitev eno slabost – Janez Janša, ki je začel govoriti o političnem truplu, bo želel prikazati, da je niz dogodkov sprožil on sam in pripeljal do odstopa premiera. S tem se že hvali po twiterju in morda bo želel dobiti na ta račun tudi nekaj prednosti v volilni kampanji.«, urednik portala Domovina.je: »Šarec je v tem trenutku edini, ki mu dejansko koristi, da so parlamentarne volitve čim prej. Edina neznanka doslej je bila, ali bo tvegal in jih sprožil sam ali pa bo pustil, da kdo drug porine čez rob in da se zgodijo volitve, kar bi bilo njemu najbolje. Očitno pa se je odločil za sestop, ker bi se krivda za neoperativnost te vlade sčasoma prevalila nanj in je zato pripravljen tveganje predčasnih volitev pripravljen sprejeti.Vprašanje pa je, kako bo odreagirala SMC.Ima Zdravko Počivalšek vse svoje poslance pod nadzorom? SMC je za Šarca pomembna, ker ima boljšo lokalno infrastrukturo in nekatere posameznike iz starega pogona LDS. Je pa treba vedeti, da je ta poteza zelo nepredvidljiva, saj je v parlamentu precej poslancev, ki jim volitve ne dišijo, in vprašanje je, kakšna bo torej strankarska disciplina med njimi. Odprte so seveda tudi možnosti za drugačno vladno kombinacijo, kar pa je precej odvisno od Janeza Janše oziroma od tega, kaj bo presodil, da je bolje zanj – ali da gre na volitve ali da poskusi sestaviti svojo koalicijo in vlado, ki bo vodila predsedovanje EU in šla na redne volitve.«, Valicon: »Odločitev Marjana Šarca je presenečenje za vse. Je pa po odstopu finančnega ministra Andreja Bertonclja to edina logična poteza. Že ob napovedanem odstopu obrambnega ministra Karla Erjavca je bilo vprašanje, ali bo koaliciji sploh uspelo imenovati novega ministra. Po odstopu finančnega ministra, ki je človek njegovega kroga in je ključen za vlado, ni imel druge možnosti.Kaj bo naprej? Bomo šli na volitve ali bo nastala nova koalicija? Vse je odvisno od stranke SMC, ki ima izjemno nizko, le 0,3-odstotno podporo v javnomnenjskih raziskavah. Počivalšek je v tem trenutku zelo pomembna šahovska figura na političnem šahovskem polju, tekač, ki bo šel dobesedno od enega do drugega in preverjal različne možnosti. Ni pa tukaj pomemben le on, pač pa tudi deset njegovih poslancev, ki vedo, kaj jih čaka, če bodo predčasne volitve. Le redkokdo med njimi lahko namreč računa, da bo preživel morebitne predčasne volitve.Brez njih pa ni alternativne koalicije, ki bi lahko spravila novega mandatarja skozi. To bo ključno. Brez SMC se ne bo zgodilo nič. Ne verjamem, da bi SMC in Zdravko Počivalšek kar skočila v naročje Marjana Šarca, pač pa bodo zelo dobro pretehtali vse možnosti – kaj pridobijo z morebitno novo desnosredinsko koalicijo in kaj s predčasnimi volitvami na skupni listi z LMŠ. Je pa SMC tukaj pomembna samo za to, da njeni poslanci ne dajo svojih glasov morebitnemu novemu mandatarju in zelo malo v primeru predčasnih volitev in predvolilne koalicije z LMŠ.«