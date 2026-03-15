    Analiza stališč strank: kje vlada soglasje in kje so razlike največje

    Ena izmed redkih strateških tem z zelo širokim soglasjem je jedrska energija.
    Razprava o glasovanju po pošti se umešča med tista vprašanja, kjer soglasja ni niti med zavezniškimi strankami.FOTO: Roman Šipić/Delo
    Pija Kapitanovič
    15. 3. 2026 | 18:00
    5:34
    Čeprav se slovenske politične stranke pogosto predstavljajo kot zelo različne, analiza njihovih odgovorov na niz političnih, gospodarskih in družbenih vprašanj, ki smo jim jih poslali v reševanje, razkriva zanimivo sliko: pri nekaterih ključnih temah obstaja skoraj popoln politični konsenz, pri drugih se politični prostor jasno razdeli na dva tabora.

    Na področju demokratičnih pravil je soglasje skoraj popolno. Vse analizirane stranke – od SDS do Piratske stranke Slovenije – se strinjajo, da referendumov v Sloveniji ne uporabljamo prepogosto in da jih zato ne bi smeli dodatno omejevati.

    Podobno enotne so pri ideji preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor, ki bi volivcem omogočil večji vpliv na izbiro poslancev. Tudi tu so praktično vse stranke za.

    Pri vprašanju širše uporabe glasovanja po pošti za volivce v Sloveniji se politični prostor razdeli skoraj na dva enako velika tabora. Demokrati Anžeta Logarja, NSi, Fokus in SLS, Levica in Vesna, Prerod ter Piratska stranka idejo podpirajo, medtem ko ji nasprotujejo SDS, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Resnica. Razprava o glasovanju po pošti se tako umešča med tista vprašanja, kjer soglasja ni niti med zavezniškimi strankami.

    SDS, NSi, Demokrati Anžeta Logarja in Resnica menijo, da so davki na plače previsoki in da bi jih bilo treba znižati, tudi če bi to pomenilo manj prihodkov za državo. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Davki delijo

    Pri gospodarskih vprašanjih se politični prostor razdeli precej bolj jasno. SDS, NSi, Demokrati Anžeta Logarja in Resnica menijo, da so davki na plače previsoki in da bi jih bilo treba znižati, tudi če bi to pomenilo manj prihodkov za državo.

    Na drugi strani Gibanje Svoboda in Socialni demokrati opozarjajo, da bi preveliko znižanje obremenitve dela lahko ogrozilo financiranje zdravstvene in pokojninske blagajne. Levica se je pri nekaterih davčnih vprašanjih opredelila nevtralno ali proti znižanju davkov.

    Analiza temelji na vprašalniku s trditvami o ključnih družbenih, gospodarskih in političnih vprašanjih, ki so ga izpolnile politične stranke. SDS in Demokrati na vprašanja niso odgovorili, zato smo njihova stališča ocenili. Na isti podlagi je pripravljen tudi volilni kviz za bralce, s katerim lahko preverijo, kako se njihova stališča ujemajo s stališči posameznih strank.

    Edina stranka, ki je k odgovorom dodala podrobnejša pojasnila, je bilo Gibanje Svoboda. Poudarjajo, da razbremenitev dela podpira tudi njihova politika, vendar mora biti javnofinančno uravnotežena. Kot enega od možnih virov za nadomestitev izpada prihodkov omenjajo tudi obdavčitev investicijskih nepremičnin.

    Pri vprašanju prispevkov samostojnih podjetnikov pojasnjujejo, da prihodki ne odražajo dejanskega stanja poslovanja, saj imajo podjetniki zelo različne stroške, zato bi vezava prispevkov na prihodke lahko povzročila nepoštene razlike.

    Največje ideološke razlike glede družinske politike

    Največje razlike med strankami so pri družinskih in družbenih vprašanjih. SDS in NSi podpirata spodbujanje tradicionalnega modela družine (oče, mama, otroci). Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Levica, Demokrati in Piratska stranka podpirajo enake pravice istospolnih parov tudi pri posvojitvah.

    Migracijska politika je ena od tem, kjer so razlike izrazite. SDS, NSi, Demokrati in Resnica podpirajo strožjo migracijsko politiko in bolj nadzorovane meje. Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Levica in Piratska stranka takšne politike ne podpirajo.

    V pojasnilu Gibanje Svoboda poudarja, da Slovenija že sodeluje v evropskem migracijskem sistemu ter da se migracijski tokovi vse bolj ustavljajo že zunaj schengenskih meja. Ob tem opozarjajo, da slovensko gospodarstvo v nekaterih sektorjih ne more delovati brez tujih delavcev.

    Skoraj vse stranke, razen Levice, ki se do nje ni opredelila, menijo, da je jedrska energija ključna za dolgoročno energetsko varnost Slovenije.  FOTO: Blaz Samec

    Jedrska energija skoraj brez nasprotovanja

    Ena izmed redkih strateških tem z zelo širokim soglasjem je jedrska energija. Skoraj vse stranke, razen Levice, ki se do nje ni opredelila, menijo, da je ključna za dolgoročno energetsko varnost Slovenije.

    Več razhajanj pa je pri sežigalnicah odpadkov. Večina strank jih podpira kot način zmanjšanja izvoza odpadkov, Levica in Vesna ter Pirati pa temu nasprotujejo. Skupna lista NSi, Fokus in SLS se do tega ni opredelila. Tudi Gibanje Svoboda podpira gradnjo kapacitet za termično obdelavo odpadkov, vendar le ob strogi presoji vplivov na okolje in zdravje ljudi, kot so dodatno pojasnili.

    Pri izobraževanju so razlike precej manjše. Večina strank podpira:več digitalnih in računalniških znanj v šolah, več izbirnosti predmetov za mlade, omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let.

    Tudi pri umetni inteligenci večina strank meni, da prinaša več priložnosti kot tveganj, čeprav opozarjajo na potrebo po regulaciji.

