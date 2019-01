Analizirali bodo, zakaj Noč ni dobil denarja

robotski sesalnik

Sesanje z robotskim sesalnikom - da ali ne?

Lahko posameznik res posesa bolje? Največkrat zapisana trditev je, da posameznik sam posesa bolje, kot to lahko stori robotski sesalnik. Kot običajno trditev drži in ne drži. Drži zato, ker robotski sesalnik ne zmore sesati stopnic, sedežnih garnitur, prav tako ne more pred sabo umikati igrač ali drugih stvari na tleh. Ne drži pa zato, ker je robotski sesalnik robot in gre vedno povsod, kamor lahko pride.