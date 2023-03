Andrej Grah Whatmough: Nikakor ne bom odstopil

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough je po prejemu sodbe višjega sodišča, ki je odločilo, da je bilo njegovo imenovanje leta 2021 nezakonito, dejal, da jo spoštuje, a se z njo ne strinja, saj je to odločilo povsem drugače kot prvostopenjsko sodišče. Prav tako pa naj bi se njihova argumentacija v celoti nanašala na gospodarske družbe in ne upošteva posebnega statusa RTV Slovenija.

Napovedal je odhod na vrhovno sodišče, kamor bodo vložili predlog za dopustitev revizije v tem konkretnem postopku.

Pri tem je zatrdil, da sodba višjega sodišča v ničemer ne vpliva na delovanje RTV Slovenija, saj je sam vršilec dolžnosti generalnega direktorja na podlagi novele zakona o RTV Slovenija, katere izvajanje je delno zadržalo ustavno sodišče. Zavrnil je tudi možnost, da bi zaradi sodbe odstopil, k čemur so ga pozvali svet delavcev RTV Slovenija, koordinacija novinarskih sindikatov zavoda in sindikat novinarjev: »Nikakor ne bom odstopil, za to ni nobenih razlogov.«

Na vprašanje o izpolnjevanju pogojev za zasedbo funkcije generalnega direktorja RTV Slovenija je dejal, da se sodba nanaša na razpis iz leta 2021, v katerem so bile med drugim od kandidata za generalnega direktorja zahtevano triletne izkušnje z vodenjem velikih sistemov, »česar pa statut ne določa«.

Ta določa le potrebne izkušnje z vodenjem velikih sistemov, kar pa sam trdi, da ima.

Graha Whatmougha je marca lani programski svet sicer znova imenoval za generalnega direktorja. Pobudo za nov razpis je podal sam, ker je menda želel preveriti, ali ima zaupanje sveta v novi sestavi, a se je ves čas špekuliralo, da je to storil prav zaradi omenjenega sodnega postopka. Ta razpis triletnih vodstvenih izkušenj od kandidatov namreč ni več zahteval.

Primer bo zato najverjetneje preverjala še Komisija za preprečevanje korupcije, a da bi vodili postopek Grah Whatmough, naj ne bi bil obveščen.