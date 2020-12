Andrej Jurič ponovno imenovan za v. d. generalnega direktorja policije

S 1. januarjem 2021 je vlada ponovno imenovala Andreja Juriča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. Jurič bo funkcijo opravljal do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev, torej do 30. junija 2021, so sporočili z Vlade RS.



Natečajni postopek za imenovanje generalnega direktorja policije, ki ga sprožil minister za notranje zadeve, še ni zaključen iz »objektivnih razlogov«. Zakon o organiziranosti in delu v policiji v prvem odstavku 47. člena sicer določa, da generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: