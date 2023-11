Andrej Šifrer med kriminalci

Pri založbi Didakta je izšla glasbena kriminalka Volkovi kantavtorja Andreja Šifrerja. Med platnicama je tako prva pop rock glasbena kriminalka, ki popelje bralca v svet zakulisja z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane. Zgodba o namišljeni glasbeni skupini pospremi bralca v podzemlje dogodkov, za katere glasbena srenja noče, da jih poznate.

Tako kot mnoge pred njimi tudi zasedbo Volkovi načne notranja korozija, kjer se prepletajo egoizem, ljubosumje, slava, alkohol in prezgodnja smrt. Zgodba se začne dolga leta za tem, ko so Volkovi razpadli in je v nenavadnih okoliščinah umrl že drugi volk. Pojavi se vprašanje, ali gre le za nesrečno naključje ali jih morda nekdo namenoma iztreblja.

Andrej Šifrer, Volkovi FOTO: Didakta

Drugačno ustvarjalno okolje

Andrej Šifrer je s svojim glasbenim delovanjem močno zaznamoval domačo glasbeno sceno, kot glasbeni novinar pa je bil eden prvih, ki je domačo javnost seznanjal z glasbenimi dogodki, ki so usodno krojili svet v obdobju ob koncu sedemdesetih let in v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kot diplomirani pravnik, poznavalec domačih in svetovnih glasbenih tokov je to združil v svoj literarni prvenec, ki ga je napisal pred desetimi leti.

Na današnji predstavitvi je Andrej Šifrer povedal, da stopa s to knjigo v neko novo, povsem drugačno ustvarjalno okolje. »Sicer nisem verjel, da lahko glasbenik mojega kova napiše kriminalko, saj ne vem, ali sploh obstaja glasbena kriminalka. Pozanimal sem se tudi pri založbi in je Rudi Zaman dejal, da kaj takega ne obstaja, da pa so se scene v kakšnih kriminalkah dogajale v glasbenih klubih. Ta navdih je prišel pred več kot desetimi leti. Sprva sem naredil hrbtenico zgodbe, potem pa malo po malo dodajal in nastali so Volkovi. Zgodba o izmišljeni glasbeni skupini v resničnem svetu.«

Kaj pravijo drugi

O Šifrerjevem prvencu je Tomaž Domicelj zapisal, da se »pričujočo knjigo, knjižico, roman ali 'kakorkoli že hočete', da označiti Volkove na dva načina. Priporočam oba. Najprej »na šus«, potem pa še enkrat počasi, analitično. Skozi oba podviga se občudovalni občutek stopnjuje, ne glede na pripadnost – pa najsi tvoj pedigre sodi med ljubitelje kriminalk, stare rockerje, prefinjene zapeljivce, razočarane ločence, amaterske zgodovinarje, pripadnike neuradnih filozofskih tokov, samozvane novodobne multiumetnike ali celo premetene ljubljanske klošarje«.

Marij Čuk pa je dodal, da nas »Andrej Šifrer v svojem proznem prvencu zasuje z vprašanji in dvomi, kot se spodobi za najboljše kriminalke. Znameniti kantavtor v brezhibnem slogu svojih zimzelenih pesmi bralca vodi v labirinte slovenske glasbene scene, sveta medijev in intimne psihološke zgodbe ločitev in novih ljubezni. Rdeča nit pa je prava kriminalka, ki jemlje sapo do zadnje strani.«