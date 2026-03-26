Andrej Šircelj bi se moral izločiti iz odločanja o lastnem dopustu

Po Okrajem je tudi Višje sodišče v Ljubljani potrdilo prekrškovno odločbo, ki jo je zaradi ugotovljenega nasprotja interesov Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) konec leta 2023 izdala nekdanjemu ministru za finance Andreju Širclju. Sodišči sta potrdili, da je bi se moral nekdanji minister v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izločiti iz odločanja o svoji vlogi za izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust, so sporočili iz KPK. V sodnem postopku so še primeri štirih nekdanjih ministrov.

KPK je v prekrškovni odločbi konec leta 2023 je ugotovil, da je Andrej Šircelj kršil določbe zakona o integriteti glede nasprotja interesov, ko se kot član vladne komisije za administrativne zadeve in imenovanja na dopisni seji 31. maja 2022 ni izločil iz obravnave in odločanja o točki, v kateri so obravnavali njegovo vlogo za izplačilo denarnega nadomestila za neizkoriščen del letnega dopusta.

»Okrajno sodišče v Ljubljani je njegovo zahtevo za sodno varstvo avgusta 2025 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo, da je prekrškovni organ komisije pravilno ugotovil dejansko stanje, Višje sodišče v Ljubljani pa je februarja 2026 potrdilo izpodbijano sodbo in Šircljevo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. S tem je prekrškovni postopek, v katerem je komisija kršitelju izrekla globo v višini 400 evrov, pravnomočno zaključen,« pojasnjujejo na KPK.

Dodajajo, da je višje sodišče v sodbi nedvoumno potrdilo, da je bilo v konkretnem primeru podano nasprotje interesov, zaradi česar bi se moral minister izločiti iz postopka obravnave gradiva, ki se je nanašalo na njegovo zahtevo, ter o svoji izločitvi in obstoju nasprotja interesov pisno obvestiti predsednika vladne komisije. Šircelj je bil na tej seji odsoten, vendar po poslovniku vlade v primeru dopisne seje šteje, da član vlade glasuje za sprejem gradiva, razen če se izrecno ne opredeli do gradiva.

»Dejstvo je, da je bil storilec v kritičnem času pomemben funkcionar v Republiki Sloveniji, minister za finance, od katerega se utemeljeno pričakuje posebna občutljivost na morebitno nasprotje interesov pri svojem delovanju in dosledno sporočanje navedenega, vse z namenom krepitve delovanja pravne države,« je v sodbi zapisalo okrajno sodišče. Opozorilo je, da postopek odločanja na dopisnih sejah ni transparenten.

Pritožilo ministrov na sodišče

Komisija je sicer postopek glede odločanja o izplačilih denarnih nadomestil za neizkoriščen letni dopust leta 2022 uvedla proti devetim ministrom. Postopek proti Marku Borisu Andrijaniču je bil ustavljen, saj KPK ni potrdil kršitve, postopki proti nekdanjim ministrom Jožetu Podgoršku, Boštjanu Koritniku in Simoni Kustec so bili pravnomočno zaključeni konec leta 2023 oziroma v začetku 2024. Pet nekdanjih ministrov je pa je proti prekrškovni odločbi KPK vložilo zahtevo za sodno varstvo.

S sodbo višjega sodišča v primeru Andreja Širclja se je pravnomočno zaključil prvi od teh postopkov in KPK pričakuje, da bo odločitev enaka tudi v preostalih štirih primerih – gre za Zdravka Počivalška, Aleša Hojsa, Andreja Vizjaka in Marjana Dikaučiča. V teh postopkih je okrajno sodišče zavzelo različna stališča (v dveh primerih je potrdilo odločbo KPK, v dveh primerih pa je prekršek odpravilo).

Kot smo takrat poročali mediji, so največ prejeli nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek za 55 dni neizkoriščenega dopusta (14.784 evrov), nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec za 54 dni (13.437 evrov) in nekdanji finančni minister Andrej Šircelj za 30 dni (12.629 evrov). Skupaj je bilo izplačanih 205.000 evrov, Računsko sodišče pa je ugotvilo, da je bilo izplačilo neizrabljenega letnega dopusta ministrom in državnim sekretarjem ob koncu zadnje vlade Janeza Janše v neskladju z zakonodajo.