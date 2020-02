Andrej Šiško iz zapora na volitve

Preberite še: Aretacija Šiška zasenčila prireditev na Pohorju

Andrej Šiško: »Če naši ljudje, državljani in državljanke Republike Slovenije, Slovenci in Slovenke želijo spremembe, smo tukaj.« FOTO: Voranc Vogel/Delo

Člani Štajerske varde so ob dnevu odprtih vrat ob kulturnem prazniku obiskali urad predsednika države Boruta Pahorja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vodjo Gibanja Zedinjena Slovenija in Štajerske varde Andreja Šiška so po prestani kazni zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve danes izpustili iz zapora. Pred vrati mariborskih zaporov ga je pričakalo okoli 50 podpornikov, pred katerimi je napovedal udeležbo njihove stranke na morebitnih volitvah. »Na volitvah se vidimo,« je dejal.»Če naši ljudje, državljani in državljanke Republike Slovenije, Slovenci in Slovenke želijo spremembe, smo tukaj,« je Šiško povedal, preden se je s somišljeniki, večinoma v uniformah Štajerske varde, odpravil proti spomeniku generala Rudolfa Maistra.Poudaril je, da je Gibanje Zedinjena Slovenija politična stranka in da ga je treba razlikovati od Štajerske varde. »Upam, da bodo naši ljudje končno dojeli, da je treba nekaj narediti. Da se bodo odločili v velikem številu udeležiti teh volitev in bodo volili tiste, ki bomo naredili spremembe. Mi smo že dokazali, da smo sposobni narediti spremembe, ti ljudje pa so dokazali, da so nesposobni,« je poudaril.Takoj po prihodu na prostost je Šiško izrazil ogorčenje, ker je med prestajanjem kazni prejel od državnih organov kazen v višini več kot 10.000 evrov zaradi prisilne privedbe s Pohorja v zapor, dodatno pa še kazen zaradi nošenja simbola panterja na oblačilih. Ne razume obtožb in se bo nanje pritožil. »Očitno so se odločili, da me bodo poskušali onemogočiti z nekimi kaznimi, a jim tudi to ne bo uspelo,« je dejal.Člani Štajerske varde so ob dnevu odprtih vrat ob kulturnem prazniku obiskali urad predsednika države. Šiško je danes pojasnil, da so poskušali navezati stik ne le s predsednikom republike, ampak tudi z ministrstvom za notranje zadeve za pogovor o možnosti sklenitve sodelovanja. »Enostavno s temi ljudmi ni mogoče vzpostaviti stika, ker se nočejo pogovarjati z lastnimi državljani,« je dejal.»Sklicevali smo se na zakon o organiziranosti in delovanju policije, ki govori o tem, da je možno skleniti sporazum o sodelovanju s civilno družbo glede varovanja družbe oziroma države,« je še povedal. Napovedal je, da bodo ta prizadevanja nadaljevali, »ko bo nova vlada«.Mariborsko sodišče je Šiška zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve marca lani obsodilo na osem mesecev zapora, pri čemer pa je večino kazni odslužil že s priporom, iz katerega ga je sodišče do pravnomočnosti sodbe izpustilo ob izreku sodbe. Tako Šiško kot njegova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj sta bila takrat prepričana, da mu preostanka kazni ne bo treba odslužiti.V začetku decembra pa je sodišče izdalo poziv, naj se zglasi v zaporu, a tega Šiško ob vztrajanju o nepravilno vročenem sklepu ni upošteval. Potem ko so za njim izdali tiralico, so ga policisti prijeli na spominski slovesnosti na Osankarici 4. januarja, kamor je prišel z večjo skupino pripadnikov Štajerske varde.